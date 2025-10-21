Kullu Hotel Fire: कसोल में आतिशबाजी से होटल में लगी आग, लाखों रुपये का सामान जलकर राख
कुल्लू के कसोल में दीपावली की रात आतिशबाजी से एक होटल में आग लग गई। आग होटल की ऊपरी मंजिल पर लगी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
संवाद सहयोगी, कुल्लू। कुल्लू जिला के घार्मिक पर्यटन नगरी कसोल में सोमवार देर रात को दीपावली की रात को एक होटल में आतिशबाजी से एक होटल में आग लग गई। होटल की ऊपरी मंजिल पर आग की लपटें देख कर हर कोई दंग रह गया। आस पास के लोगों ने आग देखी तो होटल के मालिक को सूचित किया।
आग की सूचना फैलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई, लोग भागने लगे और चीख-पुकार मच गई। आग होटल की ऊपरी मंजिल से शुरू हुई। धुंआ देख हर कोई परेशान हो गया। दीपावली की खुशियां धरी के धरी रह गई।, आस पास के स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत घटना साल की ओर रवाना हुई।
घटनास्थल में पहुंचते ही टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन तब तक आसपास के लोगों ने आग पर काफी हद तक अंकुश पा लिया था। आग लगने की इस घटना से होटल में लाखों रुपये की क्षति हुई है। लेकिन आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
होटल में रहने सभी पर्यटकों को दमकल विभाग की टीम ने सुरक्षित स्थान पर रहने की निर्देश जारी कर दिए। जिन्होंने होटल में कमरा ले रखे थे उन्हें भी होटल से दूसरे होटल में भेज दिया गया था। हालांकि सूचना मिली कि कुछ पर्यटकों का समान आग लगने से नष्ट हुआ है जबकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।
