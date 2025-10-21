Kullu Hotel Fire: कसोल में आतिशबाजी से होटल में लगी आग, लाखों रुपये का सामान जलकर राख

संवाद सहयोगी, कुल्लू। कुल्लू जिला के घार्मिक पर्यटन नगरी कसोल में सोमवार देर रात को दीपावली की रात को एक होटल में आतिशबाजी से एक होटल में आग लग गई। होटल की ऊपरी मंजिल पर आग की लपटें देख कर हर कोई दंग रह गया। आस पास के लोगों ने आग देखी तो होटल के मालिक को सूचित किया।

आग की सूचना फैलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई, लोग भागने लगे और चीख-पुकार मच गई। आग होटल की ऊपरी मंजिल से शुरू हुई। धुंआ देख हर कोई परेशान हो गया। दीपावली की खुशियां धरी के धरी रह गई।, आस पास के स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत घटना साल की ओर रवाना हुई।

घटनास्थल में पहुंचते ही टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन तब तक आसपास के लोगों ने आग पर काफी हद तक अंकुश पा लिया था। आग लगने की इस घटना से होटल में लाखों रुपये की क्षति हुई है। लेकिन आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।