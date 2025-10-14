राजस्थान: युवक के पेट में मिले नट-बोल्ट और घड़ी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके निकाला

जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में सोमवार को एक युवक के पेट का ऑपरेशन किया गया और उसके पेट से घड़ी, नट-बोल्ट और अन्य वस्तुएं निकाली गईं।

युवक ने गलती से घड़ी निगल ली थी, जो उसकी खाने की नली में फंस गई थी। चिकित्सकों ने पहले एंडोस्कोपी के माध्यम से घड़ी को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद वीडियो असिस्टेड थारेसिस सर्जरी (वीएटीएस) का सहारा लिया गया।