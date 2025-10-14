Language
    राजस्थान: युवक के पेट में मिले नट-बोल्ट और घड़ी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके निकाला

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में डॉक्टरों ने एक युवक के पेट का ऑपरेशन करके घड़ी, नट-बोल्ट जैसी कई चीजें निकालीं। युवक ने गलती से घड़ी निगल ली थी, जो उसकी खाने की नली में फंस गई थी। एंडोस्कोपी से निकालने में असफल होने पर वीएटीएस सर्जरी की गई। नागौर निवासी युवक के पेट में दर्द की शिकायत थी। ऑपरेशन तीन घंटे तक चला।

    युवक के पेट में मिली घड़ी।

    जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में सोमवार को एक युवक के पेट का ऑपरेशन किया गया और उसके पेट से घड़ी, नट-बोल्ट और अन्य वस्तुएं निकाली गईं।

    युवक ने गलती से घड़ी निगल ली थी, जो उसकी खाने की नली में फंस गई थी। चिकित्सकों ने पहले एंडोस्कोपी के माध्यम से घड़ी को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद वीडियो असिस्टेड थारेसिस सर्जरी (वीएटीएस) का सहारा लिया गया।

    नली, पेट और बड़ी आंत में फंसी कई चीजें

    अस्पताल की सामान्य सर्जरी यूनिट की प्रभारी डा. शालू गुप्ता ने बताया कि युवक नागौर का निवासी है और उसे पेट दर्द की शिकायत थी। जांच में पता चला कि उसकी आहार नली, पेट और बड़ी आंत में कई वस्तुएं फंसी हुई थीं। ऑपरेशन तीन घंटे तक चला, जिसमें युवक की छाती के पास चीरा लगाकर सभी वस्तुएं निकाली गईं।

