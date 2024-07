Delhi to USA Flight: अब दिल्ली से सीधे अमेरिका की फ्लाइट, Air India का ये खास विमान उड़ान भरने को तैयार

Our brand-new A350s are getting ready to take off to the USA.

Discover & experience our new Premium Economy for the first time on our flights to New York JFK and Newark.

Starting November 1, 2024 between DEL ⇔ JFK, and from January 2, 2025 between DEL ⇔ EWR.#FlyAI #AirIndia… pic.twitter.com/AgBr4nXHqa— Air India (@airindia) July 22, 2024

इन खासियतों से लैस होगा A-350 विमान

एयर इंडिया के A-350 विमान में बिजनेस क्लास में 1-2-1 विन्यास में पूर्ण-फ्लैट बेड के साथ 28 निजी सुइट्स और 3-4-3 विन्यास में व्यवस्थित 264 विशाल इकॉनमी सीटें हैं। बिजनेस में प्रत्येक सुइट में सीधे गलियारे तक पहुंच, स्लाइडिंग गोपनीयता दरवाजे और एक व्यक्तिगत अलमारी प्रदान की जाती है। A-350 के केबिनों की सभी सीटें नवीनतम पीढ़ी के पैनासोनिक ईएक्स3 इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट (आईएफई) सिस्टम और एचडी स्क्रीन से सुसज्जित हैं, जो दुनिया भर से 2,200 घंटे से अधिक की मनोरंजन सामग्री प्रदान करते हैं।

