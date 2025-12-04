Putin India Visit: पुतिन ही नहीं, पीएम मोदी ने इन नेताओं का भी किया प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत; पूरी लिस्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुरुवार शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दो दिवसीय भारत यात्रा पर आए पुतिन के साथ रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा होगी।
ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर एयरपोर्ट पर जाकर किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत किया हो। अपने 11 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने अब तक 7 विदेशी मेहमानों का स्वागत किया है।
आइए देखते हैं पूरी लिस्ट...
बराक ओबामा- साल 2015 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का पीएम मोदी ने स्वागत किया। इस यात्रा में 6 साल से अटके परमाणु दायित्व विधेयक को अंतिम रूप दिया गया।
शेख हसीना- साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात साल बाद भारत आईं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरा में तीस्ता जल बंटवारे के लेकर विवाद के बावजूद दोनों देशों ने कई समझौते किए।
शिंजो आबे- साल 2017 में ही पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रिसीव किया। ये दोनों नेताओं की दोस्ती का ही नतीजा था कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला साथ ही रखी गई थी।
डोनल्ड ट्रंप- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप साल 2020 में भारत दौरे पर आए, इस दौरान पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। जिसके बाद दोनों नेताओं ने 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम को संबोधित किया।
मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान- साल 2024 में बाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए भारत आए यूएई के राष्ट्रपति का पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया।
शेख तमीम बिन हमद अल थानी- फरवरी 2025 में पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया।
व्लादिमीर पुतिन- 4 दिसंबर 2025 को पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत तौर पर स्वागत किया। पुतिन 7वें ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं, जिनका पीएम मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर स्वागत किया।
दूसरे देशों के राष्ट्रध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की ये कैमिस्ट्री भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और विश्व के प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलित संबंधों की नीति को दर्शता है।
