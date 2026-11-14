Nvidia ही नहीं, इन दिग्गज कंपनियों के CEOs की भी 'अफेयर' ने छीनी कुर्सी; एक तो कॉन्सर्ट में हुआ था बेनकाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉर्पोरेट जगत की चकाचौंध भरी दुनिया में सफलता के शिखर पर पहुंचना मुश्किल है, उस ऊंचाई पर नैतिकता और अनुशासन के साथ टिके रहना उससे भी बड़ी चुनौती है। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले शीर्ष अधिकारियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बेहद सख्त होते हैं।

पिछले कुछ सालों में ऐसे कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जहां दुनिया की नामी कंपनियों के सीईओ को अपने पद से इसलिए हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यस्थल पर रिश्तों की मर्यादा को पार कर दिया। ताजा मामला टेक जगत की दिग्गज कंपनी एनवीडिया का है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े कॉर्पोरेट लीडर को अफेयर स्कैंडल की कीमत कुर्सी गंवाकर चुकानी पड़ी। जेनसन हुआंग (2026) नवंबर 2026 में टेक इंडस्ट्री में उस समय भूचाल आ गया, जब दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियों में से एक एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर कथित एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर और एक चीनी जासूस से संबंधों के गंभीर आरोप लगे हैं।

इस बड़े स्कैंडल के सामने आने के बाद कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) कोलेट क्रेस्स को अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लॉरेंट फ्रिक्स (2025) सितंबर 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी नेस्ले के सीईओ लॉरेंट फ्रिक्स को अपना पद छोड़ना पड़ा। कंपनी की एक जूनियर कर्मचारी के साथ उनके अफेयर का मामला सामने आने के बाद बोर्ड ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया।

एंडी बायरन (2025) जुलाई 2025 में सॉफ्टवेयर कंपनी एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन एक कॉन्सर्ट की वजह से सुर्खियों में आ गए। उन्हें बोस्टन में कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में अपनी ही कंपनी की HR हेड के साथ अंतरंग पलों में देखा गया था। कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों के वायरल होने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामला उछलने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।

ऐशले बुकानन (2025) मई 2025 में प्रमुख डिपार्टमेंटल स्टोर चेन माइकल्स के सीईओ ऐशले बुकानन को भी आंतरिक आचरण के नियमों के उल्लंघन और अनुचित संबंधों के चलते कंपनी ने बर्खास्त कर दिया था। बर्नार्ड लूनी (2023) सितंबर 2023 में ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम के सीईओ बर्नार्ड लूनी ने इस्तीफा दे दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कंपनी के सहकर्मियों के साथ अपने पुराने और वर्तमान रिश्तों की पूरी जानकारी बोर्ड के सामने पारदर्शी तरीके से साझा नहीं की थी।

जेफ शेल (2023) साल 2023 में ही मीडिया जगत की बड़ी कंपनी एनबीसी यूनिवर्सल के प्रमुख जेफ शेल को भी एक महिला कर्मचारी के साथ अनुचित संबंधों की आंतरिक जांच के बाद अपना पद छोड़ना पड़ा था। स्टीव ईस्टरब्रुक (2019) साल 2019 में फास्ट-फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने अपने प्रेसिडेंट और सीईओ स्टीव ईस्टरब्रुक को बर्खास्त कर दिया था। कंपनी के मुताबिक, उन्होंने एक कर्मचारी के साथ आपसी सहमति से रिश्ता बनाकर कंपनी की नीतियों का उल्लंघन और गलत फैसला लिया था। उनकी जगह क्रिस केम्पजिंस्की को नया सीईओ बनाया गया।

बिल गेट्स (2019) माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स भी इस विवाद से अछूते नहीं रहे। साल 2019 में जब कंपनी के बोर्ड ने एक महिला कर्मचारी के साथ उनके पुराने अफेयर की बाहरी लॉ फर्म से गहन जांच शुरू की, तो जांच पूरी होने से पहले ही गेट्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफा दे दिया।

ब्रायन क्रजानिच (2018) साल 2018 में चिप निर्माता कंपनी इंटेल ने अपने सीईओ ब्रायन क्रजानिच को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जांच में पता चला था कि उनका एक कर्मचारी के साथ आपसी सहमति से रिश्ता था, जो कंपनी के नॉन-फ्रैटरनाइजेशन नियमों के खिलाफ था। इसके बाद CFO रॉबर्ट स्वान को अंतरिम सीईओ बनाया गया।