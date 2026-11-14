जेनसन हुआंग ने अफेयर छिपाने के लिए एनवीडिया के टॉप अफसरों से भी बोला था झूठ, रिपोर्ट में खुलासा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एनवीडिया (Nvidia) के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने ऐलिस हुआंग के साथ प्रेम संबंधों को छुपाया। कंपनी के अधिकारी को इस रिश्ते के बारे में साफ-साफ जानकारी ने देकर गुमराह किया।

विदेशी समाचार एजेंसी रॉयटर्स की ओर से देखे गए आंतरिक दस्तावेजों और मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने इसकी पु्ष्टि की है। उनके मुताबिक पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग ने कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों को चीनी बिजनेसवुमन ऐलिस हुआंग के साथ अपने संबंधों के बारे में गुमराह किया। इनमें जनरल काउंसिल टिम टीटर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एलिसन वैगनफेल्ड शामिल थे।

विवाद के बाद जेनसन ने सीईओ पद से दिया इस्तीफा विवाद बढ़ने के बाद जेनसन हुआंग ने गुरुवार को एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। चिप उद्योग में एक समय शीर्ष पर रहे हुआंग का इस तरह से कंपनी से जाना सबके लिए झटका था। जेनसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र में अचानक आई बढ़ोतरी के बाद तेजी से कंपनी का विकास करा रहे थे।

जेनसन ने मांगी माफी पूर्व सीईओ ने इस विवाद के बाद रविवार को बयान जारी कर कंपनी के लोगों से माफी मांगी और अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई करने लिए दुख जताया। अपने बयान में उन्होंने ऐलिस हुआंग का नाम नहीं लिया। ऐलिस हुआंग एनवीडिया की ग्राहक कंपनी 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' की पूर्व शीर्ष अधिकारी रही हैं। यूएस उन्हें चीनी जासूस मान कर जांच कर रहा है।

कंपनी की हुई फजीहत इससे पहले हुआंग के दो रिश्ते की बात सामने आ चुकी जिसकी वजह से कंपनी को काफी फजीहत झेलनी पड़ी। इस हफ्ते की शुरुआत में 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने रिपोर्ट दी कि हुआंग का एनवीडिया (Nvidia) की एक कर्मचारी के साथ विवाहेतर संबंध था। वहीं, गुरुवार को 'रॉयटर्स' ने रिपोर्ट दी कि हुआंग का एनवीडिया की ही एक अन्य कर्मचारी के साथ भी अंतरंग संबंध था।