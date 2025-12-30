पंजाब में तापमान 4 डिग्री, उत्तराखंड में घना कोहरा... दिल्ली से हिमाचल तक ठंड का कहर; नए साल के लिए आया अलर्ट

जागरण टीम, नई दिल्ली। उत्तर भारत में मंगलवार को घने कोहरे और ठंड का कहर जारी रहा। राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो गया। सुबह साढ़े आठ बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता 250 मीटर और सफदरजंग में 100 मीटर रही। कोहरे के कारण 118 उड़ानें रद करनी पड़ीं और 400 उड़ानें विलंबित रहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, 75 से अधिक ट्रेनें दो से लेकर 16 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंचीं। वहीं, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने के साथ वर्षा और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। पंजाब 10 दिन से घनी धुंध व शीतलहर की चपेट में है।

दिल्ली एनसीआर के लिए यलो अलर्ट कई जिलों में धुंध से दृश्यता शून्य रही। मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार, गुरदासपुर राज्य में सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लुधियाना, पठानकोट, बठिंडा व फरीदकोट में न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार सुबह एनसीआर के शहरों में कोहरा छाया रहा लेकिन पिछले दिनों की तुलना में दृश्यता बेहतर रही।

दिल्ली में वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को भी मध्यम से घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। एक जनवरी को दिल्ली सहित एनसीआर में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ के हालात बन रहे हैं।

यूपी के 22 जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा पूर्वी उत्तर प्रदेश व अवध क्षेत्र के 22 जिलों में बुधवार को बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, लेकिन नववर्ष पर अधिकतर जिलों में राहत के आसार हैं। गुरुवार को 50 से अधिक जिलों में कोहरा बेहद कम होगा। शीत दिवस वाले जिलों की संख्या में भी कमी आएगी। दिन में हल्की धूप निकलेगी।

उत्तराखंड में छाये बादल उत्तराखंड में देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। दिन में तेज धूप खिली, लेकिन कहीं-कहीं आंशिक बादल भी छाये रहे। इससे पारे में इजाफा हुआ। ऊधमसिंह नगर को छोड़कर ज्यादातर मैदानी इलाकों में पारा सामान्य से तीन से चार डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने से हवाई सेवा और रेल सेवा भी प्रभावित हो रही हैं।

देहरादून आने वाली 10 उड़ानें मंगलवार को आधे घंटे से लेकर चार घंटे तक देरी से पहुंची। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा अथवा बर्फबारी की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का यलो अलर्ट है।

पंजाब में वर्षा की संभावना मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब में बुधवार से दो जनवरी तक कई जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अगर वर्षा होती है, तो यह सभी फसलों के लिए फायदेमंद होगी।

हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, बारालाचा व शिंकुला सहित पांगी घाटी में हिमपात हुआ। हालांकि शिमला सहित कई अन्य क्षेत्रों में बादल छाए लेकिन बिन बरसे लौट गए। रोहतांग दर्रे पर मंगलवार दोपहर बाद बर्फ गिरी। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर और पहली जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का व्यापक असर होने के कारण ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई है।