'पीएम मोदी और ट्रंप के बीच नहीं हुई कोई बात', अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे का भारत ने किया खंडन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस टिप्पणी पर जवाब दिया है, जिसमें दावा किया था कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा।

दरअसल, जब रणधीर जायसवाल से पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत हुई या टेलीफोन पर बात हुई। इसके जवाब में रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुझे कल दोनों नेताओं के बीच किसी बातचीत की जानकारी नहीं है।