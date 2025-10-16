Language
    'पीएम मोदी और ट्रंप के बीच नहीं हुई कोई बात', अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे का भारत ने किया खंडन

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:34 PM (IST)

    भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस टिप्पणी पर जवाब दिया है, जिसमें दावा किया था कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की इस टिप्पणी का खंडन किया है। 

    अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का विदेश मंत्रालाय ने किया खंडन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस टिप्पणी पर जवाब दिया है, जिसमें दावा किया था कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा।

    दरअसल, जब रणधीर जायसवाल से पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत हुई या टेलीफोन पर बात हुई। इसके जवाब में रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुझे कल दोनों नेताओं के बीच किसी बातचीत की जानकारी नहीं है।

    गुरुवार को विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हमारी हमेशा से प्राथमिकता अस्थिर एनर्जी सिनेरियो में भारतीय कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना रही है।

    अफगानिस्तान और पाकिस्तान संघर्ष पर भारत का बयान

    MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष पर भारत का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि तीन बातें साफ हैं। एक, पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन को पनाह देता है और टेररिस्ट एक्टिविटी को स्पॉन्सर करता है। दूसरी बात अपनी अंदरूनी नाकामियों के लिए अपने पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। वहीं, तीसरी बात पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने इलाकों पर सॉवरेनिटी का इस्तेमाल कर रहा है। भारत अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और आजादी के लिए पूरी तरह कमिटेड है।

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अभी काबुल में हमारा एक टेक्निकल मिशन है, इस टेक्निकल मिशन से एम्बेसी में ट्रांजिशन अगले कुछ दिनों में होगा।

