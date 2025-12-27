नीता अंबानी ने पिता की याद में खोला कैंसर और डायलिसिस केंद्र 'जीवन', बच्चों के लिए बनाया खास वार्ड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की नई शाखा का उद्घाटन किया है, जिसे 'जीवन' नाम दिया गया है। नीता अंबानी ने इस अस्पताल को उन्होंने अपने दिवंगत पिता का रविंद्रभाई दलाल को समर्पित किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अस्पताल के उद्घाटन समारोह में रिलायंस डंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी भी मौजूद थे। इसके अलावा नीता अंबानी की बहन पूर्णिमा दलाल और मां ममता दलाल समेत अंबानी परिवार के कई सदस्यों ने भी इस खास कार्यक्रम में शिरकत की।

नीता अंबानी ने क्या कहा? अस्पताल के उद्घाटन समारोह पर बात करते हुए नीता अंबानी ने कहा, "'जीवन' एक बेटी के रूप में मेरे पिता के लिए मेरी निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि सेवा ही पूजा का सर्वोच्च रूप है।"

लाखों लोगों को मिला नया जीवन मुंबई स्थित रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी नई विंग की नींव रखी गई है। नीता अंबानी के अनुसार, "10 साल पहले हमने विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सुलभ बनाने के लिए इस अस्पताल की शुरुआत की थी।" इस अस्पताल ने पिछले 1 दशक में 16 लाख बच्चों समेत 33 लाख लोगों को नया जीवन दिया है।

क्या होंगी सुविधाएं? अस्पताल की इस नई विंग में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी समेत एडवांस ऑन्कोलॉजी जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ ही डायलिसिस भी यहां उपलब्ध रहेगी। इस केंद्र में 24 घंटे चलने वाली चिकित्सकों की टीम होगी, जो हर समय मरीजों की निगरानी करेगी।