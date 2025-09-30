'बेहद दर्दनाक', करूर भगदड़ स्थल का दौरा करने के बाद क्या बोलीं निर्मला सीतारमण?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करूर भगदड़ स्थल का दौरा किया जहाँ विजय की रैली में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना दी और गृह मंत्री अमित शाह को घटना की जानकारी देने की बात कही। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने त्रासदी पर दुख जताया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ वाली जगह का दौरान किया। शनिवार रात अभिनेता-राजनेता विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी।

दौरा करने के बाद वित्त मंत्री ने कहा, "ऐसी त्रासदियां फिर कभी नहीं होनी चाहिए।" उन्होंने वेलायुथमपालयम में दुर्घटना स्थल का दौरा किया और मीडिया को संबोधित करने से पहले अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की। सीतारमण ने कहा कि वह केवल पीड़ितों और उनके परिवारों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने आई थीं और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।

निर्मला सीतारमण गृह मंत्री अमित शाह को देंगी जानकारी उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मैंने यहां जो कुछ देखा है, उसके बारे में मैं गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दूंगी।" उन्होंने घोषणा की कि जिला प्रशासन द्वारा बैंक विवरण साझा किए जाने के बाद प्रत्येक शोक संतप्त परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये मिलेंगे।