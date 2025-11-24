Language
    NIOS ने चेतावनी की जारी, फेक वेबसाइट-ऐप्स से दूर रहने की अपील; बताया डेटा चोरी होने का खतरा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:18 PM (IST)

    नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने छात्रों और अभिभावकों को फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। संस्थान ने बताया कि कई नकली वेबसाइटें और ऐप्स NIOS के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। NIOS ने कहा कि आधिकारिक जानकारी केवल nios.ac.in पर ही उपलब्ध है और किसी भी अनजान वेबसाइट पर निजी जानकारी देने से डेटा चोरी का खतरा है। नकली वेबसाइट दिखने पर sap@nios.ac.in पर शिकायत करें।

    NIOS ने चेतावनी की जारी फेक वेबसाइट-ऐप्स से दूर रहने की अपील (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों को फर्जी वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सावधान रहने को कहा है। संस्थान ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि कई नकली वेबसाइटें, ऐप्स, यूट्यूबचैनल और सोशल मीडिया अकाउंट NIOS का नाम इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं

    NIOS ने साफ कहा कि कई फेक प्लेटफॉर्म ने उनकी असली वेबसाइट की तरह ही होमपेज और कंटेंट कॉपी कर रखा है, ताकि लोग उन्हें असली समझ लेंNIOS ने चेतावनी दी है कि कोई भी आधिकारिक जानकारीचाहे एडमिशन की हो, परीक्षा की या रिजल्ट कीकेवल nios.ac.in पर ही उपलब्ध है।

    संस्थान ने कहा कि फर्जी वेबसाइटों पर जाने या उनसे संपर्क करने पर आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है, जिसकी गलत तरीके से इस्तेमाल होने की आशंका रहती है।

    फेक वेबसाइटें दिखें तो करें शिकायत

    NIOS ने स्पष्ट किया है कि इन फर्जी प्लेटफ़ॉर्म्स का संस्थान से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी को ऐसी कोई वेबसाइट, ऐप या सोशल मीडिया चैनल दिखे जो NIOS का कंटेंट दिखा रहा हो, तो उसकी जानकारी sap@nios.ac.in पर भेजी जा सकती है।

    कितने फर्जी प्लेटफॉर्म मिले?

    • 71 फर्जी वेबसाइटें
    • 34 फर्जी यूट्यूब चैनल
    • 7 टेलीग्राम चैनल
    • 14 व्हाट्सऐप नंबर
    • 7 इंस्टाग्राम अकाउंट
    • 8 फर्जी मोबाइल ऐप

    छात्रों और अभिभावकों के लिए चेतावनी

    संस्थान ने सलाह दी कि किसी भी अनजान वेबसाइट या प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी निजी जानकारी न दें और न ही कोई भुगतान करें। ऐसा करने पर आर्थिक नुकसान या व्यक्तिगत डेटा चोरी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा केवल NIOS की आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित चैनलों पर ही भरोसा करें।

