NIOS ने चेतावनी की जारी, फेक वेबसाइट-ऐप्स से दूर रहने की अपील; बताया डेटा चोरी होने का खतरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों को फर्जी वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सावधान रहने को कहा है। संस्थान ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि कई नकली वेबसाइटें, ऐप्स, यूट्यूबचैनल और सोशल मीडिया अकाउंट NIOS का नाम इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

NIOS ने साफ कहा कि कई फेक प्लेटफॉर्म ने उनकी असली वेबसाइट की तरह ही होमपेज और कंटेंट कॉपी कर रखा है, ताकि लोग उन्हें असली समझ लें। NIOS ने चेतावनी दी है कि कोई भी आधिकारिक जानकारीचाहे एडमिशन की हो, परीक्षा की या रिजल्ट कीकेवल nios.ac.in पर ही उपलब्ध है।

संस्थान ने कहा कि फर्जी वेबसाइटों पर जाने या उनसे संपर्क करने पर आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है, जिसकी गलत तरीके से इस्तेमाल होने की आशंका रहती है। फेक वेबसाइटें दिखें तो करें शिकायत NIOS ने स्पष्ट किया है कि इन फर्जी प्लेटफ़ॉर्म्स का संस्थान से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी को ऐसी कोई वेबसाइट, ऐप या सोशल मीडिया चैनल दिखे जो NIOS का कंटेंट दिखा रहा हो, तो उसकी जानकारी sap@nios.ac.in पर भेजी जा सकती है।