मोबाइल पर फोन नंबर ब्लॉक करने से नहीं रुकेंगी स्पैम कॉल, TRAI ने बताया इसका तोड़ 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने सोमवार को कहा कि सिर्फ मोबाइल पर फोन नंबर ब्लॉक करने से स्पैम कॉल नहीं रुकेंगी। यूजर को इसकी जगह ट्राईडीएनडी एप के जरिये इनकी रिपोर्ट करनी चाहिए।

ट्राई ने कहा कि उसने डीएनडी एप पर सब्सक्राइबर की शिकायतों के आधार पर स्पैम और धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजने में शामिल 21 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर और लगभग एक लाख संस्थाओं को डिस्कनेक्ट और ब्लैकलिस्ट किया है।

ट्राइडीएनडी एप ने निभाई अहम भूमिका

ट्राई ने कहा कि एप पर मिली शिकायतों के आधार पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई से पता चलता है कि यूजर द्वारा मिलकर रिपोर्ट करना देशभर में दूरसंचार के गलत इस्तेमाल को रोकने में अहम भूमिका निभाता है।