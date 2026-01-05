पढ़ाई पूरी कराने अब उद्योग और आईटीआई में भी लगेगी कक्षाएं, सरकार खोलने जा रही एनआईओएस केंद्र
शिक्षा मंत्रालय उद्योगों और आईटीआई में एनआईओएस केंद्र खोलने की तैयारी में है। यह पहल उन लोगों को अपनी पढ़ाई पूरी करने का अवसर देगी जिन्होंने बीच में ह ...और पढ़ें
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पढ़ाई बीच में छोड़कर किसी कंपनी में काम कर रहे या फिर आईटीआई में प्रशिक्षण ले रहे लोगों को भी अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय इसे लेकर उद्योगों, आईटीआई या फिर ऐसे परिसरों में एनआईओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) का केंद्र खोलने की अनुमति देने की तैयारी में है, जहां 20 से ज्यादा लोग काम या प्रशिक्षण ले रहे है।
इसके लिए जल्द ही इससे जुड़े नियमों में बदलाव किया जा सकता है। अभी एनआईओएस केंद्रों को सिर्फ शैक्षणिक परिसरों में खोलने की अनुमति है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस दौरान ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जो बारहवीं तक पढ़ाई पूरी किए बगैर काम कर रहे है।
अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी
ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए काम के बाद कुछ समय के लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाई जाएगी। साथ ही पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा व बताया जाएगा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने करियर को और बेहतर बना सकेंगे।
एक अध्ययन के अनुसार, मौजूदा समय में उद्योगों में एक बड़ी श्रम शक्ति पांचवीं, आठवीं या दसवीं तक की पढ़ाई के बाद काम कर रही है। गौरतलब है कि एनआईओएस एक राष्ट्रीय शिक्षा ओपन बोर्ड है। जिसमें मौजूदा समय में करीब छह लाख पढ़ाई कर रहे है। यह छात्रों को घर बैठे और ऑनलाइन माध्यम आदि के जरिए पढ़ने का मौका देता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।