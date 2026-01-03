राइसिन आतंकी साजिश की जांच अब एनआईए करेगी, गुजरात एटीएस से केस ट्रांसफर
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राइसिन जहर से जुड़े आतंकी षड्यंत्र की जांच गुजरात एटीएस से एनआईए को सौंप दी है। एटीएस ने 9 नवंबर को डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद, ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राइसिन जहर से जुड़े कथित आतंकी षड्यंत्र की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह मामला गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) से एनआइए को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
गुजरात एटीएस ने इस मामले में नौ नवंबर को डा अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया था। तीनों पर हथियारों और रासायनिक पदार्थों के जरिए बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है।
एटीएस ने इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
