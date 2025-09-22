पश्चिम बंगाल में मानव तस्करी का भंडाफोड़, NIA ने बांग्लादेशी लड़की को रेस्क्यू किया; 2 गिरफ्तार
NIA Raids in West Bengal राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल की 5 जगहों पर छापेमारी कर दो लोगों को हिरासत में लिया। उन पर नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी का आरोप है जिसे नौकरी का झांसा देकर शोषण के लिए मजबूर किया गया। आरोपियों की पहचान आमिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल के रूप में हुई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल की 5 जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत पर लिया है। उनपर नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी करने का आरोप है।
दोनों आरोपियों की पहचान आमिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस ने पश्चिम बंगाल की 24 परगना जिले से गिरफ्तार किया है।
NIA ने जारी किया बयान
NIA ने मामले की जानकारी देते हुए बयान जारी किया है। NIA के अनुसार, "नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की भारत में अवैध तस्करी की गई थी। आरोपियों ने उसे नौकरी का झांसा देकर शोषण के लिए मजबूर किया था।"
NIA ने अपने बयान में कहा-
बांग्लादेशी लड़कियों को सीमा पार करवाकर भारत भेजा जाता है। हाल की गिरफ्तारी और जब्ती के बाद NIA मानव तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाएगी।
NIA ने शनिवार को कोलकाता और बनगांव समेत 5 जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में भारतीय और बांग्लादेशी समेत अन्य देशों की मुद्राएं बरामद की हैं। इसके अलावा पुलिस को कई दस्तावेज भी मिले हैं।
