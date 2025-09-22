पश्चिम बंगाल में मानव तस्करी का भंडाफोड़, NIA ने बांग्लादेशी लड़की को रेस्क्यू किया; 2 गिरफ्तार

NIA Raids in West Bengal राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल की 5 जगहों पर छापेमारी कर दो लोगों को हिरासत में लिया। उन पर नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी का आरोप है जिसे नौकरी का झांसा देकर शोषण के लिए मजबूर किया गया। आरोपियों की पहचान आमिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल के रूप में हुई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल की 5 जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत पर लिया है। उनपर नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी करने का आरोप है।

दोनों आरोपियों की पहचान आमिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस ने पश्चिम बंगाल की 24 परगना जिले से गिरफ्तार किया है। NIA ने जारी किया बयान NIA ने मामले की जानकारी देते हुए बयान जारी किया है। NIA के अनुसार, "नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की भारत में अवैध तस्करी की गई थी। आरोपियों ने उसे नौकरी का झांसा देकर शोषण के लिए मजबूर किया था।"