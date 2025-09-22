मंदसौर में गरबा कर रही महिला की सरेआम किडनैपिंग, प्रेम प्रसंग के मामले में 7 गिरफ्तार

Language
    मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबा प्रैक्टिस कर रही एक महिला का अपहरण हो गया जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और महिला को छुड़ा लिया। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि पीड़िता के पति ने ही अपहरण की साजिश रची थी।

    गुजरात के मंदसौर में महिला को सबके सामने किया किडनैप। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गरबा प्रैक्टिस कर रही महिला को कुछ लोगों ने अचानक से किडनैप कर लिया। किडनैपर्स के हाथ में कट्टा था। हालांकि, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी की और महिला को ढूंढ निकाला। पुलिस ने किडनैपिंग के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।

    यह मामला मंदसौर के खानपुरा स्थित भावसागर धर्मशाला का है। पीड़िता कुछ युवतियों के साथ गरबा डांस की तैयारी कर रही थी, तभी 2 महिलाओं समेत 7 लोग मौके पर पहुंचे और महिला क जबरन घसीटते हुए अपने साथ ले गए।

    क्या है पूरा मामला?

    यह घटना 20 सितंबर रात लगभग 10 बजे की है। वहीं, किडनैपिंग की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पीड़िता पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती है। पीड़िता का कहना है कि, पति शराब के नशे में अक्सर मारपीट करता था। ऐसे में वो अपने प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहती है।

    पति ने रची थी साजिश

    पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़िता के पति ने ही किडनैपिंग की योजना बनाई और उसे किडनैप करवा लिया। किडनैपर्स कोई और नहीं बल्कि पीड़िता के स्वजन ही थे।

    गरबा प्रैक्टिस के दौरान पीड़िता के साथ मौजूद युवतियों ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने उन्हें धक्का दिया और पीड़िता को अपने साथ लेकर चले गए।

    पुलिस ने महिला को छुड़ाया

    घटना की सूचना मिलते ही मंदसौर पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने 3-4 घंटे में युवती को छुड़ा लिया। साथ ही सातों आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

