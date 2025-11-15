NIA का खुलासा, पाकिस्तान से हथियार तस्करी में विशाल पचार शामिल; चार्जशीट दाखिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार और मादक पदार्थ तस्कर विशाल पचार के विरुद्ध विशेष न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है। जयपुर स्थित एनआइए के विशेष न्यायालय में पेश की गई चार्जशीट में एनआईए ने कहा है कि भारत में ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार और मादक पदार्थ मंगवाए जाते रहे हैं।

राजस्थान के साथ ही पंजाब एवं हरियाणा में भी विशाल ने अपना जाल बिछाया था। पकड़े जाने से बचने के लिए वह गुप्त रास्तों एवं एन्कि्रप्टेड संचार का उपयोग करता था। विशाल के खिलाफ चार्जशीट में गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनयम, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

कैसे हुआ फरार वह अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के तहत प्रतिबंधित हथियारों,गोला-बारूद और मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त उनके परिवहन एवं वितरण का काम करता था। चार्जशीट के अनुसार पाकिस्तानी तस्करों ने हथियार,हेरोइन सहित अन्य मादक पदर्थों एवं गोला-बारूद की भारत में आपूर्ति करने में विशाल की मदद की थी।