NIA का खुलासा, लश्कर-ए-तैयबा को ड्रग्स से फंडिंग: 8 आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2020 के अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क मामले में आठ और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। मामला पाकिस्तान से गुजरात के रास्ते भारत में ड्रग्स की तस्करी से संबंधित है जिसका उद्देश्य लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) जैसे आतंकी संगठन को वित्तपोषित करना था। एनआईए ने डिजिटल सबूतों के आधार पर अहमदाबाद स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है।

इन ड्रग्स तस्करी का उद्देश्य लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आतंकी संगठन को वित्तपोषित करना था।सलाया ड्रग्स मामले में दायर आरोपपत्र में एनआइए ने नार्को-आतंकवादी साजिश की पुष्टि की है, जिसका मास्टरमाइंड इटली स्थित सिमरनजीत सिंह संधू, आस्ट्रेलिया स्थित तनवीर बेदी और भारत स्थित अंकुश कपूर हैं।

एनआइए ने डिजिटल, तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अहमदाबाद स्थित एनआइए विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है। सिमरनजीत सिंह, तनवीर सिंह बेदी और अंकुश कपूर के अलावा आरोपपत्र में पाकिस्तानी नागरिक तारिक उर्फ भाईजान, गगनदीप सिंह अरोड़ा और तीन अन्य आरोपित तमन्ना गुप्ता, सुखबीर सिंह उर्फ हैप्पी और अनवर मसीह शामिल हैं।