    देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या मामले पर मानवाधिकार आयोग सख्त, डीएम और एसएसपी को भेजा नोटिस

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:46 PM (IST)

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की कथित नस्लीय भेदभाव के कारण हुई हत्या का संज्ञान लिया है। आयोग ने देहरादून के जिलाधिक ...और पढ़ें

    आयोग को त्रिपुरा के छात्र की हत्या के संबंध में शिकायत मिली है (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कथित तौर पर नस्लीय भेदभाव के चलते देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने छात्र की हत्या से संबंधित शिकायत पर देहरादून के जिलाधिकारी और एसएसपी को नोटिस जारी करते हुए आरोपों की जांच कर सात दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

    रिपोर्ट मांगने के साथ ही आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर राज्य में पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आयोग को त्रिपुरा के छात्र की हत्या के संबंध में शिकायत मिली है।

    सात दिन में कार्यवाही रिपोर्ट देने को कहा

    एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण कानून की धारा 12 के तहत शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं।

    आयोग ने डीएम और एसएसपी से शिकायत की जांच करके सात दिन में कार्यवाही रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने कार्यवाही का ब्योरा उत्तराखंड के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को भी जानकारी के लिए भेजने को कहा है।

    देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में एमबीए के अंतिम वर्ष के 24 वर्षीय छात्र अंजेल चकमा पर नौ दिसंबर को कुछ युवकों ने चाकू और ब्रेसलेट से कथित तौर पर हमला कर दिया था। 17 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। आरोप है कि हमलावरों ने छात्र पर नस्लीय टिप्पणियां की थीं।