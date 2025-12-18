Language
    AI Thug से सावधान! क्रिसमस-न्यू ईयर की सेल पड़ न जाए भारी, शॉपिंग से पहले जान लें स्कैमर्स की ये नई चाल

    By Deepti Mishra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। मैकेफी की रिपोर्ट के अनुसार, त्‍योहारों में स्‍कैमर धोखाधड़ी के नए तरीके आजमाते हैं। डिलीवरी-रिफंड टेक्‍स्‍ट स्‍कैम में पैक

    सावधान! क्रिसमस और न्यू ईयर शॉपिंग पर स्कैमर्स की नजर। एडोब स्टॉक

    डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। साल के आखिरी दिनों में क्रिसमस और इसके बाद नए साल की शुरुआत के मौके पर लोग खूब खरीदारी करते हैं, उपहारों का आदान-प्रदान भी होता है। मैकेफी की ताजा रिपोर्ट की मानें तो त्योहारों के हर सीजन में स्कैमर धोखाधड़ी के नए-नए तरीके आजमाते हैं। चर्चा में आए स्कैम के नए तरीकों को देखते हुए बचने के क्या हैं बेहतर तरीके, आइए जानते हैं...

    1. डिलीवरी-रिफंड टेक्स्ट स्कैम

    अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है तो भी आपको पैकेज ट्रैकिंग कोड या रिफंड ओटीपी जैसे मैसेज प्राप्त हो सकते हैं। इन मैसेज को रिप्लाई करने या कार्ड नंबर साझा करने पर आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हमेशा शिपिंग कंपनी की वेबसाइट पर ही भरोसा करना चाहिए।

    2. रॉन्‍ग नंबर और अकाउंट वेरिफिकेशन

    त्योहारों के समय अगर आपको किसी पुराने मित्र या स्वजन का फोन या मैसेज प्राप्त हो तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह काम स्कैमर भी करने लगे हैं। एआई जेनरेटेड डीपफेक के जरिये वे पुराने दोस्त बनकर फंसा सकते हैं।

    3. ऑनलाइन शापिंग का अपना समय तय करें

    सिक्योरिटी एक्सपर्ट की सलाह मानें तो ऑनलाइन शॉपिंग जल्दबाजी में करने या ध्यान भटकने के कारण अक्सर लोग मुसीबत में फंसते हैं, इसलिए पर्याप्त समय लेकर आराम से शॉपिंग करनी चाहिए। त्योहारों के सीजन में नोटिफिकेशन को ऑफ रखें।

    4. बड़े डिस्काउंट को शक की नजर से देखें

    डिस्काउंट के जरिये ठगी कोई नई बात नहीं है। कीमतों को लेकर अपने स्तर पर आश्वस्त होना जरूरी है। हालांकि, कोई डिस्काउंट सही है या गलत, इसके लिए आप सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनियां इसके लिए स्कैम डिटेक्टर की सुविधा देती हैं।

    5. डेबिट कार्ड के बजाय क्रेडिट का प्रयोग करें 

    अगर कार्ड नंबर चोरी हो जाता है या फेक वेबसाइट पर आपने क्लिक भी कर दिया है तो उसे ब्लॉक करने जैसे ऑप्शन से आप क्रेडिट कार्ड के मामले में सुरक्षित रहते हैं।

