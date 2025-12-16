डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एआई के आने से आम इंसान की जिंदगी में पूरी तरह बदल गई। एआई दुनिया में कामकाज, शिक्षा और स्वास्थ्य को बदल रहा है, लेकिन अब इसी तकनीक की एक डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तरक्की की उम्मीद थी, वही AI आतंक और हिंसा का नया हथियार बनता जा रहा है। अमेरिका समेत अन्य देशों की खुफिया एजेंसियोंकीचेतावनी दी है कि आने वाले समय में एआई आतंकवाद को और घातक बना सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आतंकवादी AI का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? तकनीक के जानकारों की मानें तो आतंकी संगठन एआई का इस्तेमाल लोगों का ब्रेन वॉश करने, नए लड़कों की भर्ती करने, ऑनलाइन प्रचार प्रसार करने, डीपफेक तस्वीरें और वीडियो बनाने, लोगों के बीच भ्रम फैलाने, साइबर हमलों को तेज और सस्ता बनाने के लिए कर रहे हैं।

आतंकी संगठन आईएस से जुड़ी एक समर्थक वेबसाइट पर हाल ही में अपने अनुयायियों से खुली अपील की गई कि एआई को अपने अभियानों का हथियार बनाओ ताकि दुश्मनों के मन में पैदा किया गया डर सिर्फ कल्पना न रहे, बल्कि सच्चाई बन जाए।

अब सवाल यह है कि एआई आतंकियों के लिए असरदार क्यों है? साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई ने ताकत का संतुलन बदल दिया है। यह तकनीक छोटे और सीमित संसाधनों वाले समूहों को भी ऐसा प्रभाव पैदा करने की क्षमता देती है, जो पहले सिर्फ बड़े संगठनों के पास होती थी।

एआई की मदद से बेहद कम लागत में बड़ी मात्रा में प्रचार सामग्री तैयार की जा सकती है। असली जैसी दिखने वाली फर्जी तस्वीरें, आवाजें और वीडियो मिनटों में बनाए जा सकते हैं, जो सच और झूठ के बीच की बारीक लकीर को ना के बराबर कर देते हैं। जब इस सामग्री को सोशल मीडिया के एल्गोरिद्म से जोड़ा जाता है, तो अफवाह, डर और नफरत पलक झपकते ही हजारों-लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। यानी एआई अब सिर्फ तकनीक नहीं रहा, बल्कि गलत हाथों में पड़कर आतंक फैलाने का नया औजार भी बनता जा रहा है।