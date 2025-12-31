Happy New Year 2026: न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत, भारत में सूर्य उदय से अस्त तक कैसा रहा नजारा; देखें Videos

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज 2025 का आखिरी दिन है। कल से नया साल शुरू होने जा रहा है। देश नए साल का स्वागत करने जा रहा है। एक तरफ दुनिया कैलेंडर का पन्ना पलटने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है। ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया, जिससे शहर के मशहूर स्काई टॉवर के ऊपर का आसमान जगमगा उठा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इधर भारत में साल के आखिरा दिन अलग-अलग शहरों से सूर्योदय और सूर्यास्त की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। देखिए वीडियो और तस्वीरें...

#WATCH | New Zealand's Auckland welcomes the #NewYear2026 with fireworks. (Source: TVNZ via Reuters) pic.twitter.com/vybFTrAjeR

पांच मिनट के इस शो में 240 मीटर ऊंचे स्काई टॉवर की अलग-अलग मंजिलों से 3500 तरह की आतिशबाजी की गई। बारिश की संभावना के कारण न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में छोटे सामुदायिक कार्यक्रम रद कर दिए गए।

2025 का आखिरी सूर्योदय

तमिलनाडु: कन्याकुमारी से 2025 का आखिरी सूर्योदय।

#WATCH | Tamil Nadu | Last sunrise of 2025 as seen from Kanyakumari. pic.twitter.com/ybuQoCY101 — ANI (@ANI) December 31, 2025

केरल : कोच्चि से देखा गया 2025 का आखिरी सूर्योदय।

#WATCH | Kerala | Last sunrise of 2025 as seen from Kochi. pic.twitter.com/NBQ3uMpCXL — ANI (@ANI) December 31, 2025

महाराष्ट्र: मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से साल 2025 की आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।

#WATCH | Maharashtra: Visuals of the last sunrise of the year 2025, from Mumbai's Gateway of India. pic.twitter.com/myrA9gJkcl — ANI (@ANI) December 31, 2025

राजस्थान: जयपुर से साल 2025 की आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।

#WATCH | Rajasthan: Visuals of the last sunrise of the year 2025, from Jaipur pic.twitter.com/xwEK4VyZPu — ANI (@ANI) December 31, 2025

असम: गुवाहाटी से साल 2025 के आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।

#WATCH | Assam | Visuals of the last sunrise of the year 2025, from Guwahati. pic.twitter.com/c0yZTkxOUu — ANI (@ANI) December 31, 2025

तमिलनाडु: थूथुकुडी बीच से साल 2025 की आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।

#WATCH | Tamil Nadu | Visuals of the last sunrise of the year 2025 from Thoothukudi beach. pic.twitter.com/IKJEyJACWX — ANI (@ANI) December 31, 2025

2025 का आखिरी सूर्यास्त

ओडिशा: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें।

#WATCH | Odisha: Visuals of the last sunset of the year 2025 from Shree Jagannatha Temple, Puri. pic.twitter.com/V7MPfnPVok — ANI (@ANI) December 31, 2025

पश्चिम बंगाल: जलपाईगुड़ी के गजोल्डोबा से साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें।

#WATCH | West Bengal: Visuals of the last sunset of the year 2025 from Gajoldoba, Jalpaiguri. pic.twitter.com/SBRC71ghxV — ANI (@ANI) December 31, 2025

पश्चिम बंगाल: मशहूर हावड़ा ब्रिज से साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें।

#WATCH | West Bengal: Visuals of the last sunset of the year 2025 from the iconic Howrah Bridge. pic.twitter.com/u3TUduwAsU — ANI (@ANI) December 31, 2025

यह भी पढ़ें- New Year 2026: दुनिया के टाइम जोन के अनुसार इस देश में सबसे पहले और आखिरी में मनाया जाता है नया साल