Happy New Year 2026: न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत, भारत में सूर्य उदय से अस्त तक कैसा रहा नजारा; देखें Videos
नए साल 2026 का आगाज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ। स्काई टॉवर पर 3500 तरह की आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। वहीं, भारत में 2025 के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज 2025 का आखिरी दिन है। कल से नया साल शुरू होने जा रहा है। देश नए साल का स्वागत करने जा रहा है। एक तरफ दुनिया कैलेंडर का पन्ना पलटने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है। ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया, जिससे शहर के मशहूर स्काई टॉवर के ऊपर का आसमान जगमगा उठा।
पांच मिनट के इस शो में 240 मीटर ऊंचे स्काई टॉवर की अलग-अलग मंजिलों से 3500 तरह की आतिशबाजी की गई। बारिश की संभावना के कारण न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में छोटे सामुदायिक कार्यक्रम रद कर दिए गए।
#WATCH | New Zealand's Auckland welcomes the #NewYear2026 with fireworks.— ANI (@ANI) December 31, 2025
(Source: TVNZ via Reuters) pic.twitter.com/vybFTrAjeR
इधर भारत में साल के आखिरा दिन अलग-अलग शहरों से सूर्योदय और सूर्यास्त की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। देखिए वीडियो और तस्वीरें...
2025 का आखिरी सूर्योदय
तमिलनाडु: कन्याकुमारी से 2025 का आखिरी सूर्योदय।
#WATCH | Tamil Nadu | Last sunrise of 2025 as seen from Kanyakumari. pic.twitter.com/ybuQoCY101— ANI (@ANI) December 31, 2025
केरल : कोच्चि से देखा गया 2025 का आखिरी सूर्योदय।
#WATCH | Kerala | Last sunrise of 2025 as seen from Kochi. pic.twitter.com/NBQ3uMpCXL— ANI (@ANI) December 31, 2025
महाराष्ट्र: मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से साल 2025 की आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।
#WATCH | Maharashtra: Visuals of the last sunrise of the year 2025, from Mumbai's Gateway of India. pic.twitter.com/myrA9gJkcl— ANI (@ANI) December 31, 2025
राजस्थान: जयपुर से साल 2025 की आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।
#WATCH | Rajasthan: Visuals of the last sunrise of the year 2025, from Jaipur pic.twitter.com/xwEK4VyZPu— ANI (@ANI) December 31, 2025
असम: गुवाहाटी से साल 2025 के आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।
#WATCH | Assam | Visuals of the last sunrise of the year 2025, from Guwahati. pic.twitter.com/c0yZTkxOUu— ANI (@ANI) December 31, 2025
तमिलनाडु: थूथुकुडी बीच से साल 2025 की आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।
#WATCH | Tamil Nadu | Visuals of the last sunrise of the year 2025 from Thoothukudi beach. pic.twitter.com/IKJEyJACWX— ANI (@ANI) December 31, 2025
2025 का आखिरी सूर्यास्त
ओडिशा: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें।
#WATCH | Odisha: Visuals of the last sunset of the year 2025 from Shree Jagannatha Temple, Puri. pic.twitter.com/V7MPfnPVok— ANI (@ANI) December 31, 2025
पश्चिम बंगाल: जलपाईगुड़ी के गजोल्डोबा से साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें।
#WATCH | West Bengal: Visuals of the last sunset of the year 2025 from Gajoldoba, Jalpaiguri. pic.twitter.com/SBRC71ghxV— ANI (@ANI) December 31, 2025
पश्चिम बंगाल: मशहूर हावड़ा ब्रिज से साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें।
#WATCH | West Bengal: Visuals of the last sunset of the year 2025 from the iconic Howrah Bridge. pic.twitter.com/u3TUduwAsU— ANI (@ANI) December 31, 2025
