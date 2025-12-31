Language
    Happy New Year 2026: न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत, भारत में सूर्य उदय से अस्त तक कैसा रहा नजारा; देखें Videos

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    नए साल 2026 का आगाज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ। स्काई टॉवर पर 3500 तरह की आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। वहीं, भारत में 2025 के ...और पढ़ें

    न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज , भारत में साल का आखिरी सूर्यास्त। (एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज 2025 का आखिरी दिन है। कल से नया साल शुरू होने जा रहा है। देश नए साल का स्वागत करने जा रहा है। एक तरफ दुनिया कैलेंडर का पन्ना पलटने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है। ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया, जिससे शहर के मशहूर स्काई टॉवर के ऊपर का आसमान जगमगा उठा।

    पांच मिनट के इस शो में 240 मीटर ऊंचे स्काई टॉवर की अलग-अलग मंजिलों से 3500 तरह की आतिशबाजी की गई। बारिश की संभावना के कारण न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में छोटे सामुदायिक कार्यक्रम रद कर दिए गए।

     

     इधर भारत में साल के आखिरा दिन अलग-अलग शहरों से सूर्योदय और सूर्यास्त की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। देखिए वीडियो और तस्वीरें...

    2025 का आखिरी सूर्योदय

    तमिलनाडु: कन्याकुमारी से 2025 का आखिरी सूर्योदय।

     

    केरल : कोच्चि से देखा गया 2025 का आखिरी सूर्योदय।

     

    महाराष्ट्र: मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से साल 2025 की आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।

     

    राजस्थान: जयपुर से साल 2025 की आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।

     

    असम: गुवाहाटी से साल 2025 के आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।

     

    तमिलनाडु: थूथुकुडी बीच से साल 2025 की आखिरी सूर्योदय की तस्वीरें।

    2025 का आखिरी सूर्यास्त

    ओडिशा: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें।

    पश्चिम बंगाल: जलपाईगुड़ी के गजोल्डोबा से साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें।

    पश्चिम बंगाल: मशहूर हावड़ा ब्रिज से साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें।

