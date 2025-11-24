New Labour Code: सप्ताह में 48 घंटे काम, ओवरटाइम और छुट्टियां... नए लेबर कोड में कर्मचारियों को मिलेंगे क्या-क्या फायदे?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले सप्ताह अधिसूचित किए गए नए लेबर कोड को दशकों बाद श्रम कानूनों में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

29 अलग- अलग कानूनों को चार कोड में समाहित करके सरकार ने श्रमिक सुरक्षा मजबूत करने, अनुपालन को सरल बनाने और उद्योगों को अधिक लचीलापन देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नए कोड कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए कई अहम बदलाव लाते हैं।