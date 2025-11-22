सैलरी, ग्रेच्युटी और ओवरटाइम पर बड़ा एलान, पढ़ें नए लेबर कोड की 10 खास बातें

केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए 29 कानूनों को रद कर दिया है। 21 नवंबर से चार नए श्रम कानून लागू किए गए हैं, जिससे 40 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। नए कानूनों में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, और न्यूनतम वेतन का दायरा बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था में सुधार होगा।

