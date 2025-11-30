भारत-बांग्लादेश सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगेगी, बीएसएफ के IG बोले- प्रस्ताव केंद्र के विचाराधीन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-बांग्लादेश सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाई जाएगी। त्रिपुरा फ्रंटियर के बीएसएफ इंस्पेक्टर जनरल (आइजी) अलोक कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के नए डिजाइन का प्रस्ताव केंद्र के विचाराधीन है।

भारत की बांग्लादेश के साथ 4,096 किमी की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें से त्रिपुरा की सीमा 856 किमी है। चक्रवर्ती ने रविवार को बताया, ''भारत-बांग्लादेश सीमा (आइबीबी) पर अधिकांश स्थानों पर बाड़ लगाने का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। त्रिपुरा में मौसम की स्थिति (भारी वर्षा) ने भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ को प्रभावित किया है। हम पुरानी बाड़ को बदलने की प्रक्रिया में हैं।''