भारत-बांग्लादेश सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगेगी, बीएसएफ के IG बोले- प्रस्ताव केंद्र के विचाराधीन
भारत-बांग्लादेश सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है। त्रिपुरा फ्रंटियर के बीएसएफ आईजी अलोक कुमार चक्रवर्ती ने बताया कि पुरानी बाड़ का कार्यकाल पूरा हो चुका है और त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण बाड़ प्रभावित हुई है। गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और जल्द ही इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-बांग्लादेश सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाई जाएगी। त्रिपुरा फ्रंटियर के बीएसएफ इंस्पेक्टर जनरल (आइजी) अलोक कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के नए डिजाइन का प्रस्ताव केंद्र के विचाराधीन है।
भारत की बांग्लादेश के साथ 4,096 किमी की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें से त्रिपुरा की सीमा 856 किमी है। चक्रवर्ती ने रविवार को बताया, ''भारत-बांग्लादेश सीमा (आइबीबी) पर अधिकांश स्थानों पर बाड़ लगाने का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। त्रिपुरा में मौसम की स्थिति (भारी वर्षा) ने भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ को प्रभावित किया है। हम पुरानी बाड़ को बदलने की प्रक्रिया में हैं।''
'बहुत जल्द शुरू होगा कार्य'
उन्होंने कहा कि नए और बेहतर बाड़ लगाने के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए डिजाइन की बाड़ लगाने का कार्य बहुत जल्द शुरू होगा।
बांग्लादेश सीमा पर स्थिति सामान्य
उन्होंने दावा किया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति ''सामान्य'' है। बीएसएफ आइजी ने कहा कि भारतीय सीमा रक्षकों और बांग्लादेश सीमा रक्षक (बीजीबी) के बीच संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक हैं।
