Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल के नदिया में बांग्लादेशी तस्करों का BSF जवानों पर हमला, जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर ढेर

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर, बांग्लादेशी तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर हमला कर दिया। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर मारा गया। घटनास्थल से हथियार और प्रतिबंधित सामान बरामद किए गए। बीएसएफ ने सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बंगाल के नदिया में बांग्लादेशी तस्करों का BSF जवानों पर हमला (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के नदिया जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शनिवार रात बांग्लादेशी तस्करों और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। बांग्लादेशी तस्करों ने जवानों पर जानलेवा हमला कर तस्करी का दुस्साहसिक प्रयास किया, जिसे बीएसएफ ने विफल कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ की गोली से एक बांग्लादेशी तस्कर ढेर हो गया। बल के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के प्रवक्ता ने रविवार को एक बयान में बताया कि यह घटना 32वीं वाहिनी की सीमा चौकी मतियारी इलाके में हुई।

    BSF अधिकारी ने क्या दावा किया?

    बीएसएफ अधिकारी ने दावा किया कि उनके जवानों ने घातक हमले का साहसपूर्वक सामना करते हुए बहुत संयम बनाए रखा। तस्करों द्वारा गंभीर खतरा पैदा किए जाने पर जवानों ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक बांग्लादेशी तस्कर की मौत हो गई, जबकि अन्य तस्कर वापस बांग्लादेश की ओर भाग निकले।

    मौके से एक कटर, चार धारदार हथियार, प्रतिबंधित फेंसेडिल कफ सिरप की 96 बोतलें और दो विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुईं। अधिकारी ने बताया कि जवानों ने मतियारी सीमा क्षेत्र में छह-सात भारतीय तस्करों को हाथों में प्लास्टिक पोटले लिए हुए सीमा की ओर बढ़ते देखा।

    ये तस्कर उन पोटलों को तारबंदी के उस पार फेंकने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें दूसरी ओर मौजूद बांग्लादेशी तस्कर इंतजार रहे थे। जवान ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी लेकिन तस्करों पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसी दौरान धारदार दाह से लैस बांग्लादेशी तस्कर आक्रामक रूप से जवान की ओर बढ़े और दाह से जवान पर वार किया, जो उसके हथियार के फ्रंट हैंडगार्ड पर लगा। इस अफरातफरी के बीच अचानक ट्रिगर दब जाने से एक लाइव राउंड फायर हो गया। यह गोली एक बांग्लादेशी तस्कर को लग गई, जिससे वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा।

    चलाया गया तलाशी अभियान

    इसके बाद अन्य तस्कर घबराकर भागने लगे। भागते हुए वे घायल साथी को लगभग 50- 60 मीटर तक घसीटकर ले गए, मगर आगे का क्षेत्र जलभराव वाला होने के कारण वे उसे और फेंसेडिल से भरे पोटले वहीं छोड़कर बांग्लादेश की ओर भाग गए। घटना के बाद क्षेत्र में तुरंत गहन तलाशी अभियान चलाया गया।

    घायल बांग्लादेशी तस्कर को उपचार के लिए तुरंत कृष्णागंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत तस्कर का शव तथा बरामद सामानों को बीएसएफ ने आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु कृष्णागंज थाने को सौंप दिया। बीएसएफ ने स्थानीय थाने में घटना की एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।

    BSF सुरक्षा के लिए है प्रतिबद्ध

    बीएसएफ प्रवक्ता ने कहा कि सीमा क्षेत्र में बांग्लादेशी तस्करों द्वारा घुसपैठ और हमलों के मामलों को बीएसएफ ने बीजीबी के समक्ष समय-समय पर उठाया है। दुर्भाग्यवश, अपेक्षित कार्रवाई में कमी के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ सीमाओं की रक्षा हेतु हरसंभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    रेलवे का बड़ा अपडेट: स्लीपर यात्रियों को राहत, जनवरी 2026 से शुरू होगी बेडरोल सुविधा