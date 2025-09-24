Language
    'NEET में 99.99 पर्सेंटाइल पर मुझे डॉक्टर नहीं बनना', MBBS में एडमिशन से पहले छात्र ने की आत्महत्या

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:23 PM (IST)

    महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक 19 वर्षीय NEET पास एमबीबीएस छात्र अनुराग अनिल बोरकार ने आत्महत्या कर ली। कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उसने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। अनुराग ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने डॉक्टर न बनने की इच्छा जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है घटना से इलाके में सनसनी है।

    महाराष्ट्र में 19 वर्षीय छात्र ने की आत्महत्या। फोटो - सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक 19 वर्षीय एमबीबीएस छात्र ने आत्महत्या कर ली। कॉलेज में दाखिला लेने से ठीक पहले छात्र ने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी। इस घटना के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

    छात्र की पहचान अनुराग अनिल बोरकार के रूप में हुई है। छात्र को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित कॉलेज में एडमिशन लेने जाना था। मगर, घर से रवाना होने के पहले ही उसने मौत को गले लगा लिया।

    NEET परीक्षा में हुआ था पास

    आत्महत्या से पहले अनुराग ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। अनुराग ने नीट यूजी परीक्षा 2025 में 99.99 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। ओबीसी कैटेगरी में अनुराग को नीट में ऑल इंडिया रैंक 1475 मिली थी।

    कमरे से मिला सुसाइड नोट

    पुलिस के अनुसार, गोरखपुर के लिए रवाना होने से पहले ही अनुराग ने अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने सुसाइड नोट का खुलासा नहीं किया है। मगर पुलिस सूत्रों के अनुसार, अनुराग डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

