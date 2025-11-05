2024 में सड़क दुर्घटना से 1.7 लाख लोगों की मौत, NCRB ने जारी की टॉप 10 राज्यों की लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार 2023 की तुलना में 2024 में सड़क हादसों के कारण हुई मौतों की संख्या बढ़ने का अनुमान है।

NCRB की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, असम और दिल्ली में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में पिछले साल सड़क हादसों की वजह से 1 लाख 70 हजार लोगों की जान गई है।