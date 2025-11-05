Video: रिएलिटी शो डांसर की बेंगलुरु में दर्दनाक मौत, कार से उतरते ही ट्रक ने कुचला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक ट्रक ने 36 वर्षीय मशहूर रिएलिटी शो डांसर की कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि डांसर की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मृतक की पहचान सुधीन्द्र के रूप में हुई है, जो कई टीवी रिएलिटी शो का भी रह हिस्सा चुके हैं। सुधीन्द्र ने नई मारुति सुजुकी इको कार खरीदी थी। वो बेंगलुरु से त्यामागोंडलु अपने भाई को नई कार दिखाने जा रहे थे। मंगलवार को हाइवे पर उनकी कार अचानक खराब हो गई।

कैसे हुआ हादसा?भा नेलमंगला तालुक में पेम्मनहल्ली के पास सुधीन्द्र की कार में कुछ खराबी आ गई। उन्होंने गाड़ी किनारे लगाई और खराबी देखने के लिए बाहर निकले। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।