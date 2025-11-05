Video: रिएलिटी शो डांसर की बेंगलुरु में दर्दनाक मौत, कार से उतरते ही ट्रक ने कुचला
Bengaluru Accident: बेंगलुरु में एक सड़क दुर्घटना में मशहूर डांसर सुधीन्द्र की मौत हो गई। उनकी नई कार हाइवे पर खराब हो गई थी, जिसे वे चेक कर रहे थे। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें और उनकी कार को टक्कर मार दी। यह पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें सुधीन्द्र को ट्रक आता देख भी उसी जगह खड़े देखा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक ट्रक ने 36 वर्षीय मशहूर रिएलिटी शो डांसर की कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि डांसर की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मृतक की पहचान सुधीन्द्र के रूप में हुई है, जो कई टीवी रिएलिटी शो का भी रह हिस्सा चुके हैं। सुधीन्द्र ने नई मारुति सुजुकी इको कार खरीदी थी। वो बेंगलुरु से त्यामागोंडलु अपने भाई को नई कार दिखाने जा रहे थे। मंगलवार को हाइवे पर उनकी कार अचानक खराब हो गई।
नेलमंगला तालुक में पेम्मनहल्ली के पास सुधीन्द्र की कार में कुछ खराबी आ गई। उन्होंने गाड़ी किनारे लगाई और खराबी देखने के लिए बाहर निकले। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।
वीडियो में देखा जा सकता है कि सुधीन्द्र पीछे मुड़कर ट्रक को अपनी तरफ आते हुए देखता है, लेकिन हड़बड़ी में वो उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। ऐसे में ट्रक सीधे सुधीन्द्र को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है और फिर ब्रेक लगता है। हालांकि, यह टक्कर इतनी तेज थी कि सुधीन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई।
ड्राइवर ने बताई वजह
इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हालांकि, कुछ घंटों के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर का कहना है कि उसकी झपकी लग गई थी, जिसके कारण यह हादसा हो गया। मगर, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
