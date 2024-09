क्‍या है 'टू फिंगर टेस्ट'? सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद रेप केस की इसी से हो रही जांच; किस राज्‍य ने किया पूरी तरह बैन

What is the Two Finger Test मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में टू-फिंगर टेस्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब सवाल ये है कि जब 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में टू-फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी तो फिर राज्‍यों में रेप केस के मामले में टू-फिंगर टेस्ट क्‍यों हो रहे हैं?