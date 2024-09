डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। How Ibrahim Shahid and Shakir Became Bhola Shankar and Burger : नेटफ्लिक्स पर 29 अगस्त को रिलीज हुई वेब सीरीज 'IC814: द कंधार हाइजैक' का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। वेब सीरीज में आतंकियों के नाम- चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर को लेकर बायकॉट की मांग की जा रही है। साधु-संतों समेत कई लोगों ने शंकर और भोला नाम पर आपत्ति जताई है। बवाल बढ़ने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है।

आखिर क्या है एक विमान, 178 से ज्यादा यात्रियों की जान, पांच हाईजैकर्स और पांच देशों के चक्कर, फिर मौलाना मसूद अजहर समेत तीन आतंकियों की रिहाई और आठ दिन की पूरी कहानी, जिस पर फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने वेब सीरीज आईसी 814: द कंधार हाईजैक बनाई है? सीरीज में आतंकियों के नामों की क्या सच्चाई है? यहां पढ़िए पूरी स्टोरी...