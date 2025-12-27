8 महीनों में एनसीएच को मिली 67,265 शिकायतें, ग्राहकों को मिला 45 करोड़ रुपये का रिफंड
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने अप्रैल से दिसंबर 2025 तक आठ महीनों में 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान किया और 45 करोड़ रुपये का रिफंड दिल ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने 2025 के पहले आठ महीनों यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान उपभोक्ताओं की 67,265 शिकायतों का समाधान किया है। साथ ही उपभोक्ताओं को 45 करोड़ रुपये का रिफंड दिलाया है।
डाटा के अनुसार, इस दौरान एनसीएच को ई-कामर्स प्लेटफार्म से जुड़ी कुल 40 हजार शिकायतें मिलीं। एनसीएच ने इन शिकायतों से जुड़े उपभोक्ताओं को 32 करोड़ रुपये का रिफंड दिलाया है। यह कुल रिफंड का दो-तिहाई से अधिक है।
कहां से गया सबसे ज्यादा रिफंड
इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी शिकायतें करने वाले उपभोक्ताओं को 3.5 करोड़ रुपये का रिफंड दिलाया। सबसे ज्यादा रिफंड ई-कामर्स, यात्रा व पर्यटन, एजेंसी सेवाएं, इलेक्ट्रानिक उत्पाद और एयरलाइंस क्षेत्र से दिलाया गया है।
एनसीएच 17 भाषाओं में शिकायतें स्वीकार करती है। इस पर टोल-फ्री नंबर 1915, वाट्सएप नंबर 8800001915, एसएमएस, ईमेल, एप और वेब पोर्टल के जरिये शिकायत की जा सकती है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
