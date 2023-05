कोच्चि, पीटीआई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सोमवार को बताया कि केरल तट के पास भारतीय जलक्षेत्र में एक जहाज से पकड़ा गया मादक पदार्थ 25,000 करोड़ रुपये का है। एनसीबी ने नौसेना के साथ संयुक्त अभियान में शनिवार को 2,500 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ मेथामफेटामाइन जब्त किया था।

मामले में एक पाकिस्तानी हिरासत में है। मेथामफेटामाइन के नवीनतम मूल्यांकन के बाद इसका का वास्तविक मूल्य 25,000 करोड़ रुपये के करीब था। जब्त मेथामफेटामाइन की उच्च शुद्धता के कारण मूल्य बढ़ गया। शुरुआत में इसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

In a successful operation at sea, #IndianNavy in coordination with Narcotics Control Bureau seized nearly 2500 kgs of contraband

The contraband is being handed over to Law Enforcement Agencies#MaritimeSecurity@DefenceMinIndia @narcoticsbureau @SpokespersonMoD @PIBHomeAffairs pic.twitter.com/nlhxXWQBmR