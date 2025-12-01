MP: रायसेन के बरेली-पिपरिया मार्ग पर बड़ा हादसा, पुल का हिस्सा गिरने से 4 बाइक सवार नदी में गिरे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रायसेन जिले के बरेली में नयागांव पुल का हिस्सा गिरने से दो मोटरसाइकिल सवार चार युवक नदी में नीचे गिर गए। चारों को इलाज के लिए बरेली सिविल अस्पताल भेजा गया है।

पुल के नीचे काम चल रहा था और कई मजदूर भी कर रहे थे काम। पुल को गिरता देख मजदूर भाग खड़े हुए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

मामले में एमपीआरडीसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एमपीआरडीसी ने जर्जर पुल पर ही सड़क डाल दी थी। पुल पिछले कई दिनों से जर्जर था उसके बाद भी एमपीआरडीसी कुंभकरण की नींद सोता रहा।

फिलहाल मौके पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन सहित ग्रामीण लोग मौजूद हैं।

