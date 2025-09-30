Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    October Holidays 2025: अक्टूबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? ये रही छुट्टियों की पूरी लिस्ट

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:46 PM (IST)

    देश में नवरात्रि और दशहरे के अवसर पर स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है। दशहरा 2 अक्टूबर को है इसलिए ज्यादातर राज्यों में 1 और 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। कुछ राज्यों में यह छुट्टी 6 अक्टूबर तक भी बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश बिहार दिल्ली झारखंड ओडिशा पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में छुट्टियों का एलान किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ज्यादातर राज्यों में स्कूलों की छुट्टी 1 और 2 अक्टूबर को रहेगी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में इस वक्त चारों तरफ नवरात्रि और दशहरे की धूम है। स्कूल-कॉलेज बंद हैं और दूर-दराज में नौकरी करने वाले लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए अपने शहर लौट गए हैं। लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में अपने बच्चों के स्कूल में हुई छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन गांधी जयंती भी है। ऐसे में ज्यादातर राज्यों में स्कूलों की छुट्टी 1 और 2 अक्टूबर को रहेगी। कई जगहों पर तो 6 अक्टूबर तक छुट्टी का एलान किया गया है।

    यहां हम आपको उन राज्यों की लिस्ट देने जा रहे हैं, जहां 1 अक्टूबर को छुट्टी की घोषणा की गई है-

    उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में 1 और 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्कूलों को बंद रखने का एलान किया गया है।

    बिहार: बिहार के ज्यादातर जिलों में स्कूल 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। वहीं कुछ जिलों में छुट्टी को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।

    दिल्ली: दिल्ली में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की गई है। क्लासेज 3 अक्टूबर से शुरू होंगी। हालांकि प्राइवेट स्कूलों का शेड्यूल थोड़ा अलग हो सकता है।

    झारखंड: झारखंड के सरकारी स्कूल 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। कई स्कूलों में 5 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी।

    ओडिशा: ओडिशा में स्कूलों को 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। 3 अक्टूबर को क्लास फिर से शुरू होगी।

    पश्चिम बंगाल: दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्योहार है। इस कारण यहां 24 सितंबर से ही स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यह छुट्टी 6 अक्टूबर तक चलेगी।

    तेलंगाना: तेलंगाना में स्कूल 21 सितंबर से ही बंद हैं। अब 3 अक्टूबर को क्लासेज शुरू होगीं।

    हालांकि यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि प्राइवेट स्कूल अपना अलग शेड्यूल भी बना सकते हैं। ऐसे में आपको अपने बच्चे के स्कूल में छुट्टियों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर लेनी चाहिए।

    यह भी पढ़ें: दुर्गा पूजा में बैंक बंद, कब खुलेगा, कितने दिन की छुट्टी? यहां देखें LIST