Durga Puja Bank Holidays: दुर्गा पूजा में बैंक कब बंद, कब खुला, कितने दिन की छुट्टी? यहां देखें LIST

Durga Puja Bank Holidays मां दुर्गा पूजा में बैंक दो दिनों तक बंद रहेंगे। महानवमी पर बुधवार एक अक्टूबर और विजयादशमी दशहरा पर गुरुवार 2 अक्टूबर को बैंक में छुट्टी रहेगी। इस दिन बैंकों में कोई काम-काज नहीं होगा। गांधी जयंती पर देशभर में सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है। हालांकि आनलाइन डिजिटल लेनदेन एटीएम पूर्ववत जारी रहेंगे। अक्टूबर 2025 में दिवाली और छठ पूजा के कारण बैंक में अवकाश रहेगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Durga Puja Bank Holidays, October 2025 Bank Holidays, Bank Holidays October 2025 मां दुर्गा पूजा के मौके पर सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी बैंक दो दिनों तक बंद रहेंगे। महानवमी पर्व पर बुधवार, एक अक्टूबर और विजयादशमी, दशहरा पर्व पर गुरुवार, 2 अक्टूबर को बैंक में छुट्टी रहेगी। इस दिन बैंकों में किसी तरह का कोई काम-काज नहीं होगा। आरबीआई के नियमों के मुताबिक गांधी जयंती पर देशभर के बैंकों में सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि बैंक की छुट्टियों में भी आनलाइन, डिजिटल लेनदेन, एटीएम, यूपीआइ आदि अन्य बैंकिंग सेवाएं पूर्व की तरह अनवरत जारी रहेंगी। इसके साथ ही अक्टूबर 2025 में दिवाली और छठ पूजा के कारण बैंक में अवकाश रहेगा। सामान्य तौर पर सभी बैंक रविवार को बंद रहते हैं। बैंकों में रविवार को छुट्टी के चलते वित्तीय कार्य नहीं होते हैं। इसके अलावा हर महीने के दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को भी बैंक में अवकाश होता है। इस दिन बैंक बंद रहता है।

अक्टूबर 2025 में पर्व-त्योहारों की भरमार के चलते बैंक कई दिन बंद रहेंगे। दशहरा, गांधी जयंती, दिवाली, छठ पूजा पर बैंक बंद रहेंगे। व्यापारी वर्ग, छोटे-बड़े उद्यमियों के साथ रोज जमा-निकासी आदि करने वाले ग्राहकों को परेशानी से बचने के लिए अपने बैंकिंग कार्य अवकाश से पहले निपटाने होंगे। महानवमी और दशहरा में बुधवार और गुरुवार को बैंक अवकाश से पहले मंगलवार 30 सितंबर, दुर्गा अष्टमी को बैंक खुला रहेगा, ऐसे में ग्राहकों की भीड़ बैंकों में दिख सकती है। बैंक में छुट्टियों के दौरान आम दिनों के मुकाबले ग्राहकों की भीड़ एटीएम में बढ़ी-चढ़ी रह सकती है।

आम लोगों को बैंक अवकाश के दौरान कैश, नगदी की किल्लत से बचने के लिए जरूरी है कि वे त्योहारों में पहले ही पैसे का इंतजाम कर लें। भागलपुर के एक बैंक अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर 2025 में दुर्गा पूजा समेत कई प्रमुख त्योहार मनाए जाने हैं। इसलिए त्योहारी सीजन में निश्चित तिथियों पर बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर बैंकों में राष्ट्रीय अवकाश 2 अक्टूबर 2025 को होगा। जब देश के सभी बैंक बंद रहेंगे।