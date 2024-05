कहां है जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी? हिमंत बिस्वा ने सीएम पटनायक से पूछे कई सवाल; पांडियन पर लगाया यह गंभीर आरोप

सीएम सरमा ने आरोप लगाया कि पांडियन पहले से ही ओडिशा को चलाने के लिए पिछले दरवाजे से मजबूत तरीके से प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री और नवीन निवास पर उनका व्यापक नियंत्रण है। नवीन बाबू ओडिशा के लोगों को यह भरोसा दिलाने में विफल रहे कि यह बदलेगा।

I have watched Naveen Babu’s interview to @ANI which was specifically intended to allay our concerns. Unfortunately his well-rehearsed answers have ended up raising more questions.



1) Naveen Babu was unable to answer why is that Mr Pandian the only person to be seen with him;…— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) May 30, 2024