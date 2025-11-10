Delhi Blast: दिल्ली में ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची NSG की टीम, कौन-कौन सी एजेंसियां मौजूद? पूरा अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम दिल्ली के लाल किले के पास उस जगह पहुंच गई है जहां कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। यह विस्फोट शाम 6.52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट 1 के पास हुआ, जिससे आस-पास की कई कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। विस्फोट के बाद लगी आग से धुआं उठता रहा और सड़क पर टूटे हुए शीशे बिखरे पड़े रहे।

एनएसजी के अलावा और कौन-कौन सी टीमें पहुंची? एनएसजी के अलावा, अग्निशमन अधिकारी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्ते भी घटनास्थल पर मौजूद थे। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "आग में छह कारें, दो ई-रिक्शा और एक ऑटोरिक्शा जलकर खाक हो गए।"

यह विस्फोट पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके में उस दिन हुआ, जब हरियाणा के फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर के किराए के मकान से लगभग 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट और हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया गया था।

चश्मदीदों ने क्या बताया? चांदनी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय भार्गव ने बताया कि विस्फोट से पूरी इमारत हिल गई। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "मैं गुरुद्वारे में था जब मैंने एक तेज आवाज सुनी। हम समझ नहीं पाए कि वह क्या थी, वह इतनी तेज थी।"

पीएम मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों के साथ सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद की स्थिति की समीक्षा की है। इस विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को प्राधिकारी सहायता प्रदान कर रहे हैं।