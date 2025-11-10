Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: दिल्ली में ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची NSG की टीम, कौन-कौन सी एजेंसियां मौजूद? पूरा अपडेट

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:37 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में विस्फोट हुआ, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और बीस घायल हो गए। एनएसजी टीम और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। विस्फोट से आसपास की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल का दौरा किया। घटना के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम दिल्ली के लाल किले के पास उस जगह पहुंच गई है जहां कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए।

    यह विस्फोट शाम 6.52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट 1 के पास हुआ, जिससे आस-पास की कई कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। विस्फोट के बाद लगी आग से धुआं उठता रहा और सड़क पर टूटे हुए शीशे बिखरे पड़े रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनएसजी के अलावा और कौन-कौन सी टीमें पहुंची?

    एनएसजी के अलावा, अग्निशमन अधिकारी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्ते भी घटनास्थल पर मौजूद थे। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "आग में छह कारें, दो ई-रिक्शा और एक ऑटोरिक्शा जलकर खाक हो गए।"

    यह विस्फोट पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके में उस दिन हुआ, जब हरियाणा के फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर के किराए के मकान से लगभग 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट और हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया गया था।

    चश्मदीदों ने क्या बताया?

    चांदनी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय भार्गव ने बताया कि विस्फोट से पूरी इमारत हिल गई। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "मैं गुरुद्वारे में था जब मैंने एक तेज आवाज सुनी। हम समझ नहीं पाए कि वह क्या थी, वह इतनी तेज थी।"

    पीएम मोदी ने क्या कहा?

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों के साथ सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद की स्थिति की समीक्षा की है। इस विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को प्राधिकारी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

    वहीं, अमित शाह ने लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल का दौरा किया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने विस्फोट स्थल का भी दौरा किया और संवाददाताओं से कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। विस्फोट के बाद बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कोलकाता, जयपुर, हरियाणा, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हाई अलर्ट पर हैं।

    यह भी पढ़ें: Delhi Blast Video: कारों के उड़े परखच्चे, सड़कों पर बिखरा पड़ा खून... दिल्ली धमाके का दिल दहलाने वाला वीडियो 