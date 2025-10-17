Language
    राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर हर महीने एक लाख से ज्यादा शिकायतें, 65 प्रतिशत ऑनलाइन

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:31 PM (IST)

    राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर हर महीने एक लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जिनमें से 65% ऑनलाइन हैं। यह उपभोक्ता अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और ऑनलाइन लेनदेन में वृद्धि को दर्शाता है। उपभोक्ताओं को त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना ज़रूरी है।

    Hero Image

    राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर अब हर महीने एक लाख से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। यह इसके प्रति उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

    आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2017 में औसत मासिक शिकायतों की संख्या 37,062 थी जो 2025 में बढ़कर 1,70,585 हो गई है। काल की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दिसंबर 2015 में 12,553 से बढ़कर दिसंबर 2024 में 1,55,138 हो गई है।

    डाटा के अनुसार, लगभग 65 प्रतिशत उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन और डिजिटल चैनलों के माध्यम से पंजीकृत की जा रही हैं। वाट्सएप के माध्यम से शिकायत पंजीकरण मार्च 2023 में तीन प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 में 20 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
    हेल्पलाइन ने जीएसटी से संबंधित 3,981 काल दर्ज की हैं। इनमें से 31 प्रतिशत प्रश्न और 69 प्रतिशत औपचारिक शिकायतें थीं।

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)

