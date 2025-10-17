राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर हर महीने एक लाख से ज्यादा शिकायतें, 65 प्रतिशत ऑनलाइन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर अब हर महीने एक लाख से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। यह इसके प्रति उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2017 में औसत मासिक शिकायतों की संख्या 37,062 थी जो 2025 में बढ़कर 1,70,585 हो गई है। काल की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दिसंबर 2015 में 12,553 से बढ़कर दिसंबर 2024 में 1,55,138 हो गई है।