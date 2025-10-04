नासिक: सरगना की जेल से रिहाई का जश्न मनाना गुर्गों को पड़ा भारी, पुलिस ने पकड़कर सड़क पर कराई परेड
नासिक में एक गिरोह के सरगना की जेल से रिहाई के बाद उसके गुर्गों ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालकर जश्न मनाया। वीडियो में गुर्गे अपने सरगना को राजा बताते हुए विजय परेड करते दिखे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुर्गों को पकड़ा और रस्सी से हाथ बांधकर उनकी शहर में परेड कराई। पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाते हुए कहा कि अपराधियों का महिमामंडन न करें।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नासिक में अपने सरगना की जेल से रिहाई का जश्न मनाना गुर्गों को भारी पड़ गया। सरगना की रिहाई के बाद गैंग के गुर्गों ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो डालकर अपने सरगना को राजा बताते हुए लिखा था कि प्रजा अपने राजा का इंतजार कर रही है।
यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने वाले गिरोह के गुर्गों को पकड़कर रस्सी से उनके हाथ बांधे गए। इसके बाद शहर की सड़कों पर उनकी परेड कराई गई।
सरगना की रिहाई पर गुर्गों का हुड़दंग
बनाई गई रील में तेज आवाज में गाने चल रहे हैं। इस दौरान गाड़ियों के काफिले के साथ गुर्गे पूरी मस्ती में डांस करते हुए दिख रहे हैं। गुर्गों ने इसे विजय परेड नाम दिया था। इस वीडियो में गिरोह के कुछ सदस्य हिस्ट्रीशीटर का नासिक रोड सेंट्रल जेल से बाहर निकलते समय स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उनके साथ वाहनों का एक काफिला शामिल हो गया और उनके साथी जयकारे लगाते हुए गुंडागर्दी करने लगे।
रस्सी बांधकर कराई परेड
एक अधिकारी ने बताया कि गिरोह और इसके सरगना का पता लगाया गया और उनके हाथ रस्सी से बांधकर सार्वजनिक रूप से परेड कराई गई। कई लोगों को देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन तक घुटनों के बल चलने पर मजबूर किया गया। इन्हें सबक सिखाने के बाद एक वीडियो पोस्ट करते हुए पुलिस ने कहा कि अपराधियों का महिमामंडन न करें। नासिक की सड़कों पर कोई विजय परेड न हो। हम नजर रख रहे हैं।
