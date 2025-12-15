Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नासिक: टायर फटा और ट्रक में जा टकराई कार, 2 की मौत; 9 की हालत गंभीर

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    महाराष्ट्र के नासिक जिले में समृद्धि महामार्ग पर टायर फटने से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और नौ अन्य गंभीर रू ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार में कुल 11 लोग सवार थे। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नासिक जिले के समृद्धि महामार्ग पर रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। टायर फटने की वजह से एक कार अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे भारी वाहन से जा टकराई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस टक्कर में कार में सवार भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में मौजूद नौ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    यह हादसा सिन्नर के पास पाटोले शिवार इलाके में हुआ। कार फरदापुर गांव की ओर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक, कार का बायां टायर अचानक फट गया, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सीधे भारी वाहन के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिगस्त हो गई।

    8 लोगों की हालक बेहद नाजुक

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार में कुल 11 लोग सवार थे। इनमें से 38 साल के नीलेश विजय बुकाने और उनकी 35 साल की बहन वैशाली सचिन घुसाले की मौत हो गई। दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। बाकी नौ घायलों में से आठ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घायलों को फौरन नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

    हादसे की खबर मिलते ही सिन्नर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया। समृद्धि महामार्ग होने की वजह से यहां वाहनों की रफ्तार काफी तेज रहती है और ऐसे हादसे में नुकसान ज्यादा होता है।

    हादसे की हो रही पूरी जांच

    सिन्नर पुलिस स्टेशन में इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हादसे की पूरी जांच की जा रही है। भारी वाहन के चालक से भी पूछताछ होगी कि क्या कोई लापरवाही हुई थी। फिलहाल, घायलों की हालत पर नजर रखी जा रही है।

    यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा की याद दिलाता है। तेज रफ्तार और वाहन की मेंटेनेंस पर ध्यान न देना कितना खतरनाक हो सकता है, यह इस घटना से साफ दिखता है। परिवार के लिए यह बड़ा सदमा है, जहां एक साथ दो लोगों की जान चली गई। उम्मीद है घायल जल्द ठीक हो जाएं।

    (समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: पुणे रोड रेज: हमलावरों ने तोड़ी कार की खिड़की, युवती की आंख में धंसा कांच; सर्जरी के बावजूद नहीं लौटी रोशनी

     

     