जमानत पर छूटते ही आरोपी ने लिया बदला, पीड़िता के पति को जिंदा जलाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में छेड़छाड़ के एक मामले में जमानत पर रिहा हुए आरोपी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पीडि़ता के पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इस सनसनीखेज घटना में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह वारदात 29 दिसंबर की तड़के नायगांव तहसील के बेंद्री गांव में हुई। पुलिस के अनुसार, संतोष माधवराव बेंद्रिकर पर 22 दिसंबर को एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। उसे 28 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और जल्द ही जमानत मिल गई।

पीड़िता के पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया। पुलिस ने बताया कि जमानत पर रिहा होने के अगले ही दिन संतोष ने अपने पिता माधव और भाई शिवकुमार के साथ मिलकर पीडि़ता के पति से इस बात को लेकर विवाद किया कि उसने पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज कराई।

जब पीडि़ता का पति अपने घर के पास बने टिन शेड में भैंसों को चारा देने गया, तभी तीनों आरोपियों ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे पीडि़त को नांदेड़ शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।