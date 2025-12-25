Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महाराष्ट्र: नांदेड़ में सामूहिक आत्महत्या, रेलवे ट्रैक पर मिली दो भाइयों की लाश; घर से माता-पिता के शव बरामद

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के जवाला मुरार गांव में एक किसान परिवार के चार सदस्यों की संदिग्ध आत्महत्या से सनसनी फैल गई। घर में माता-पिता के शव मिले, ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटना नांदेड़ जिले के मुदखेड तालुका के जवाला मुरार गांव की है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक किसान परिवार के चारों सदस्यों की मौत ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया है।

    पुलिस को शक है कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है। गुरुवार सुबह यह खौफनाक मंजर सामने आया, जब घर में मां-बाप के शव मिले और पास की रेलवे लाइन पर दोनों बेटों के शव पड़े मिले।।

    घटना मुदखेड तालुका के जवाला मुरार गांव की है। सुबह करीब आठ बजे ग्रामीणों ने घर के अंदर देखा तो वहां 51 साल के रमेश सोनाजी लखे और उनकी 45 साल की पत्नी राधाबाई लखे खाट पर मृत पड़े थे। दोनों के शव एक साथ थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शव मिलने की जगहें

    इसके बाद परिवार के दोनों बेटों 25 साल के उमेश और 23 साल के बजरंग के शव रेलवे ट्रैक पर मिले। पुलिस का मानना है कि दोनों ने तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी।

    शवों की हालत से लगता है कि यह सब एक ही रात में हुआ। पूरा परिवार छोटे किसान का था, जो अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके गुजारा करता था।

    यह भी पढ़ें: 'इंस्टाग्राम पर ब्लॉक किया इसलिए मारा', प्रोपजल स्वीकार नहीं करने पर युवक ने लड़की पर किया हमला

     