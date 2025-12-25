महाराष्ट्र: नांदेड़ में सामूहिक आत्महत्या, रेलवे ट्रैक पर मिली दो भाइयों की लाश; घर से माता-पिता के शव बरामद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक किसान परिवार के चारों सदस्यों की मौत ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया है।

पुलिस को शक है कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है। गुरुवार सुबह यह खौफनाक मंजर सामने आया, जब घर में मां-बाप के शव मिले और पास की रेलवे लाइन पर दोनों बेटों के शव पड़े मिले।।

घटना मुदखेड तालुका के जवाला मुरार गांव की है। सुबह करीब आठ बजे ग्रामीणों ने घर के अंदर देखा तो वहां 51 साल के रमेश सोनाजी लखे और उनकी 45 साल की पत्नी राधाबाई लखे खाट पर मृत पड़े थे। दोनों के शव एक साथ थे।