Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नागपुर में भीषण सड़क हादसा, कार-बस की जोरदार टक्कर; तीन लोगों की मौत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:33 PM (IST)

    महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार और बस की टक्कर में तीन लोगों की दुखद मौत हो गई। जबलपुर जा रही कार दोपहिया वाहन को बचाने में अनियंत्रित होकर बस से टकरा गई। मृतकों की पहचान कपिल साहनी, अमित अग्रवाल और संदीप सोनी के रूप में हुई है। दुर्घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नागपुर में भीषण सड़क हादसा कार-बस की जोरदार टक्कर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार और एक निजी बस की जोरदार टक्कर की घटना सामने आई है। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार पहले एक बस से टकराने के बाद पास खड़े एक ट्रक से भी टकरा गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने बताया कि जबलपुर जा रही एक कार दोपहिया वाहन से टकराने से बचने के चक्कर में कंट्रोल खो बैठी और यात्री बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और उसमें सवार तीन लोगों की तुंरत मौत हो गई।

    मृतकों की हुई पहचान

    मृतकों की पहचान कपिल साहनी (50), अमित अग्रवाल (51) और संदीप सोनी (51) के रूप में हुई है, जो सभी जबलपुर निवासी हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार और उसकी पत्नी, बस चालक और कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और आगे की जांच जारी है।

    'जल्द लौटूंगी अपने देश', दिल्ली से शेख हसीना का बड़ा एलान; बांग्लादेश में सियासी भूचाल