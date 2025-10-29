नागपुर में भीषण सड़क हादसा, कार-बस की जोरदार टक्कर; तीन लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार और एक निजी बस की जोरदार टक्कर की घटना सामने आई है। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार पहले एक बस से टकराने के बाद पास खड़े एक ट्रक से भी टकरा गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है।

पुलिस ने बताया कि जबलपुर जा रही एक कार दोपहिया वाहन से टकराने से बचने के चक्कर में कंट्रोल खो बैठी और यात्री बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और उसमें सवार तीन लोगों की तुंरत मौत हो गई।