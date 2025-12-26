मैसूरु में हीलियम गैस सिलेंडर विस्फोट, NIA ने घटनास्थल का दौरा किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मैसूरु महल के पास गुरुवार को हीलियम गैस सिलेंडर (गुब्बारे के गैस सिलेंडर) विस्फोट मामले में शुक्रवार को NIA के एक दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विस्फोट से गुब्बारे बेचने वाले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास में मौजूद चार अन्य लोग घायल हुए हैं।

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सलीम के रूप में हुई है। घायलों का मैसूरु के केआर अस्पताल में इलाज चल रहा है। एनआईए के दल ने घटना के बारे में जानकारी जुटाई और घटनास्थल से जांच के लिए आवश्यक सामग्री भी एकत्र की। उन्होंने लश्कर मोहल्ला में मृतक के साथ रहने वाले उनके दो साथियों से भी पूछताछ की।

इस मामले में राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि छोटे सामान बेचने वालों और छोटी वस्तु व्यापारियों की गतिविधियों की निगरानी या जांच के लिए कोई नियम नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से कहा है कि चूंकि पर्यटक अच्छी संख्या में आते हैं, इसलिए हम इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।