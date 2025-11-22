मध्य प्रदेश में हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने वाले मुस्लिम युवक के मुंह पर पोती गंदगी

जेएनएन, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शुक्रवार को हिंदू लड़की से छेड़छाड़ और ब्लैकमेल करने वाले मुस्लिम युवक के मुंह पर नाली की गंदगी पोत दी गई। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पैसे देने के बहाने उसे होटल बुलवाया और पकड़कर मारपीट की।

बाद में बाल खींचते हुए थाने ले गए। पुलिस ने छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

युवती का आरोप है कि अनस खान वीडियो-फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पैसे भी मांग रहा था। वहीं हिंदू संगठन से जुड़े वीरेंद्रश्रीवास की मानें तो अनस लड़की को एक वर्ष से प्रताड़ित कर रहा था। लड़की से दस हजार रुपये ले चुका है। 35 हजार और मांग रहा था। उसने फर्जी आइडी से होटल का कमरा बुक कराया था।