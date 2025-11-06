Language
    दुनिया के पहले खरबपति बनेंगे मस्क! 170 देशों की जीडीपी से ज्यादा होगी दौलत

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    टेस्ला के मालिक एलन मस्क जल्द ही दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। टेस्ला के नए बोनस प्लान के अनुसार, उनकी संपत्ति 84 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है, जो 170 देशों की जीडीपी से भी अधिक है। मस्क की कंपनी टेस्ला का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 400 अरब डॉलर की कमाई करना है। मस्क टेस्ला को रोबोट बनाने वाली कंपनी बनाना चाहते हैं।

    टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क। (फाइल फोटो)

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। दुनिया की दिग्गज कार कंपनी 'टेस्ला' और ट्विटर के मालिक एलन मस्क जल्द ही एक ट्रिलियन डॉलर (1,000,000,000,000) यानी 84 लाख करोड़ के मालिक बन सकते हैं। टेस्ला के नए एक ट्रिलियन डालर के बोनस प्लान से उनकी संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। ये रकम 170 देशों की जीडीपी से ज्यादा बताई जाती है, जिसमें सिंगापुर, यूएई, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नार्वे, हांग कांग, कतर और न्यूजीलैंड जैसे प्रमुख विकसित देश भी शामिल हैं।

    मस्क को अगले 10 वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर शेयर और स्टाक के रूप में मिल सकता है। टेस्ला के सीईओ के तौर पर कंपनी में उनकी हिस्सेदारी भी मौजूदा 13 प्रतिशत से बढ़कर दो गुना हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में मस्क के पास 500 अरब डालर की संपत्ति है।

    क्या है टेस्ला का बोनस प्लान?

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के नए बोनस प्लान की वजह से कंपनी की कीमत भी 8.5 ट्रिलियन डालर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के नए बोनस और शेयर पैकेज पर कंपनी शेयरधारकों की बैठक में सहमति बन सकती है। टेस्ला बोर्ड ने ऐसा प्रदर्शन आधारित इंसेंटिव ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत यदि कंपनी 8.5 ट्रिलियन डालर के बाजार मूल्य तक पहुंचती है, तो मस्क को एक ट्रिलियन डालर का स्टॉक पैकेज मिलेगा। वर्तमान मूल्य की तुलना में ये आठ गुना ज्यादा है।

    क्या है मस्क का टारगेट?

    मस्क का लक्ष्य है कि टेस्ला अगले 10 सालों तक 400 अरब डालर की कमाई करे। गौरतलब है कि फो‌र्ब्स के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे रईस लोगों की संपत्ति 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। 2024 में आक्सफैम (वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए गठित ब्रिटिश संस्था) ने अनुमान जताया था कि दुनिया को पहला खरबपति इसी दशक में मिल जाएगा। संस्था के दावे के 12 महीने में ही ये सच लगने लगा है।

    संस्था के दावे के मुताबिक दुनिया को जल्द पांच नए खरबपति मिल सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में अरबपतियों की संपत्ति दो ट्रिलियन डालर बढ़ी, यानी रईसों ने रोज छह अरब डालर से ज्यादा कमाए और हर हफ्ते चार नए अरबपति सूची में जुड़ रहे हैं।

    मस्क क्या करेंगे इतनी धनराशि का?

    मस्क ने अक्टूबर में संकेत दिए थे कि वह चाहते हैं कि टेस्ला रोबोट आर्मी तैयार करनेवाली कंपनी बने। उन्होंने अपने निवेशकों से कहा था कि वह उम्मीद करते हैं कि टेस्ला की 80 प्रतिशत कमाई ह्यूमनायड रोबोटिक डिवाइस- आप्टिमस रोबोट के जरिये हो। उन्होंने कहा कि टेस्ला में विकास की अनंत संभावनाए हैं। अगर हम आटोनोमस ड्राइविंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आगे बढ़ते रहे तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन जाएंगे। साथ ही मस्क टेस्ला कारों का उत्पादन भी सालाना दो करोड़ तक बढ़ाना चाहते हैं।

