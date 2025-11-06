दुनिया के पहले खरबपति बनेंगे मस्क! 170 देशों की जीडीपी से ज्यादा होगी दौलत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। दुनिया की दिग्गज कार कंपनी 'टेस्ला' और ट्विटर के मालिक एलन मस्क जल्द ही एक ट्रिलियन डॉलर (1,000,000,000,000) यानी 84 लाख करोड़ के मालिक बन सकते हैं। टेस्ला के नए एक ट्रिलियन डालर के बोनस प्लान से उनकी संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। ये रकम 170 देशों की जीडीपी से ज्यादा बताई जाती है, जिसमें सिंगापुर, यूएई, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नार्वे, हांग कांग, कतर और न्यूजीलैंड जैसे प्रमुख विकसित देश भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मस्क को अगले 10 वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर शेयर और स्टाक के रूप में मिल सकता है। टेस्ला के सीईओ के तौर पर कंपनी में उनकी हिस्सेदारी भी मौजूदा 13 प्रतिशत से बढ़कर दो गुना हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में मस्क के पास 500 अरब डालर की संपत्ति है।

क्या है टेस्ला का बोनस प्लान? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के नए बोनस प्लान की वजह से कंपनी की कीमत भी 8.5 ट्रिलियन डालर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के नए बोनस और शेयर पैकेज पर कंपनी शेयरधारकों की बैठक में सहमति बन सकती है। टेस्ला बोर्ड ने ऐसा प्रदर्शन आधारित इंसेंटिव ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत यदि कंपनी 8.5 ट्रिलियन डालर के बाजार मूल्य तक पहुंचती है, तो मस्क को एक ट्रिलियन डालर का स्टॉक पैकेज मिलेगा। वर्तमान मूल्य की तुलना में ये आठ गुना ज्यादा है।

क्या है मस्क का टारगेट? मस्क का लक्ष्य है कि टेस्ला अगले 10 सालों तक 400 अरब डालर की कमाई करे। गौरतलब है कि फो‌र्ब्स के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे रईस लोगों की संपत्ति 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। 2024 में आक्सफैम (वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए गठित ब्रिटिश संस्था) ने अनुमान जताया था कि दुनिया को पहला खरबपति इसी दशक में मिल जाएगा। संस्था के दावे के 12 महीने में ही ये सच लगने लगा है।

संस्था के दावे के मुताबिक दुनिया को जल्द पांच नए खरबपति मिल सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में अरबपतियों की संपत्ति दो ट्रिलियन डालर बढ़ी, यानी रईसों ने रोज छह अरब डालर से ज्यादा कमाए और हर हफ्ते चार नए अरबपति सूची में जुड़ रहे हैं।