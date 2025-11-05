Language
    स्टारलिंक के साथ महाराष्ट्र सरकार का समझौता, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य, CM फडणवीस ने की घोषणा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति एलन मस्क के भारत स्थित उपग्रह संचार उद्यम स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने के लिए साझेदारी कीघोषणा की। सरकार ने कंपनी के साथ एक आशय पत्र (एलओआइ) पर हस्ताक्षर किए।

    स्टारलिंक से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र (फोटो- एक्स)

    इस तरह से अमेरिकी कंपनी के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाला महाराष्ट्र पहला भारतीय राज्य बन गया है। सरकार ने कंपनी के साथ एक आशय पत्र (एलओआइ) पर हस्ताक्षर किए।

    इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह महाराष्ट्र को गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम और धाराशिव जैसे दूरदराज क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में सरकारी संस्थानों, ग्रामीण समुदायों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने को लेकर स्टारलिंक के साथ सहयोग करने वाला पहला राज्य बनाता है।

