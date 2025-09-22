Language
    मुंबई-ठाणे में बनेगा देश का सबसे लंबा मेट्रो रेल रूट, 22 लाख यात्री हर दिन कर सकेंगे यात्रा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई और ठाणे को मिलाकर देश का सबसे लंबा 58 किलोमीटर का मेट्रो रेल रूट तैयार हो रहा है। इससे प्रतिदिन लगभग 22 लाख यात्री यात्रा करेंगे। 16 हजार करोड़ रुपयों की लागत से बने इस मेट्रो रूट का प्रथम चरण शुरू होने के बाद प्रतिदिन करीब 13 लाख यात्री लाभान्वित होंगे।

    मुंबई ठाणे मेट्रो रूट से हर दिन 22 लाख यात्री करेंगे यात्रा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि देश का सबसे लंबा 58 किलोमीटर का मेट्रो रेल रूट मुंबई और ठाणे को मिलाकर तैयार किया जा रहा है। इसके तैयार होने पर करीब 22 लाख यात्री इससे प्रतिदिन यात्रा करेंगे।

    मुंबई और उसके पड़ोसी शहर ठाणे को जोड़ते हुए मेट्रो लाइन 4 एवं 4ए का निर्माण किया जा रहा है। सोमवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ इस रूट के प्रथम चरण का ट्रायल रन देखने के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि करीब 16 हजार करोड़ रुपयों की लागत से यह मेट्रो रूट बना है। मुंबई के वडाला, घाटकोपर, मुलुंड होते हुए ठाणे के कासरवडावली एवं गायमुख तक को जोड़नेवाले इस प्रथम चरण का रूट शुरू होने के बाद प्रतिदिन करीब 13 लाख यात्री लाभान्वित होंगे।

    22 लाख यात्रियों को होगा फायदा

    2026-27 तक वडाला से आगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन तक जानेवाला रूट भी इससे जुड़ जाने के बाद इससे लाभान्वित होनेवाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 22 लाख तक पहुंच जाएगी। 58 किमी. का यह रूट तैयार होने के बाद यह देश का सबसे बड़ा मेट्रो रूट बन जाएगा।

    रिंग मेट्रो पर भी चल रहा काम

    फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मेट्रो के निर्माण की जो शुरुआत हमने की, उसमें एक बड़ी गति मिली है। विशेषतौर पर मेट्रो की सुविधा पानेवाले महाराष्ट्र के पांचवें शहर ठाणे में मेट्रो का काम महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में बंद हो गया था। 2022 में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद गति मिली। ठाणे के लिए रिंग मेट्रो योजना पर काम हो रहा है।

