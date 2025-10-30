मुंबई के स्टूडियो से पुलिस ने 20 बंधक बच्चों को छुड़ाया, आरोपी रोहित आर्या गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक स्टूडियों में 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना आरए स्टूडियो की है जहां पहली मंजिल पर एक्टिंग की क्साल चलती है।

मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले चार-पांच दिनों से यहां ऑडिशन चल रहे थे, आज सुबह भी 100 बच्चे आए थे, लेकिन सुबह करीब 80 बच्चों को वापस भेज दिया गया और बारी बच्चों को कमरे में बंद कर दिया गया।

स्थानीय लोगोंं ने पुलिस के किया सूचित बच्चे खिड़की से बाहर झांकने लगे, जिसके आप-पास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और घटना स्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने बच्चों को रिहा कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी ने कुछ बच्चों को बंधक बनाया- मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस ने कहा, "रोहित आर्या नाम के एक युवक ने मुंबई के पवई इलाके में कुछ बच्चों को बंधक बना लिया। उसने एक वीडियो जारी कर कथित तौर पर कहा है कि वह कुछ लोगों से बात करना चाहता है और अगर उसे ऐसा करने नहीं दिया गया, तो वह सब कुछ आग लगा देगा और खुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा है और पुलिस मामले को संभालने की कोशिश कर रही है।"

सभी बच्चों को घटनास्थल से सुरक्षित बचा लिया गया- मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस का कहना है, "सभी बच्चों को घटनास्थल से सुरक्षित बचा लिया गया है। रोहित आर्या नाम के व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस उससे बात कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या वह वास्तव में मानसिक रूप से अस्थिर है।"